理組學霸正妹徵家教學生 地方爸爸暴動：我可以重考嗎？

112學測落幕也正式放榜，不少高中生準備迎接大學生活，近日一名花蓮女中的女學生身為理組生，語文成績也相當優秀，她想利用升學前的空檔時間「徵家教學生」，想不到貼文PO出不到1天就吸引超過上千人按讚，原來許多網友都被女學生的可愛顏值所吸引，留言呼喊「我想重讀可以嗎？」

這名正妹學霸透過臉書社團「花蓮同鄉會」發文徵家教學生，她自述是花蓮女中高三生、112學測應屆考生，本次學測取得國文15級滿級分，且每次學測模擬考國文、英文科目皆達頂標，成績相當優異，也已透過繁星推薦管道錄取國立大學。

正妹學霸表示想利用升大學前的空閒時間應徵家教學生、提供家教課程，教學科目包含國小全科陪讀、國文作文，及國中生國文、英文與國文作文等。她也透露自己是理組生，更拿手語文領域，因此家長不必擔心「偏科」問題。

這篇徵學生貼文曝光後吸引上千名網友按讚留言，這名家教老師不只是學霸，可愛顏值更是吸粉關鍵，不少網友留言直呼「是不是應該要複習一下國中的功課了？」、「現在重讀還來得及嗎？」、「我也想考大學了，突然覺得學習很重要」、「不行啦！這樣小孩會不專心學習」。

還有不少「地方爸爸」忍不住歪樓讚嘆，「很多家長會以找媳婦的角度應徵，一堂課下來，家長考得比孩子高」、「小孩需要陪讀，我也需要」、「孩子的教育不能等，請各位地方媽媽不要阻擾了」。