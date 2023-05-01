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大葉大學訓練學生善用ChatGPT 避免誤信「一本正經胡說八道」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學管理學系舉辦校內ChatGPT應用競賽，學生學習正確使用ChatGPT方法。記者簡慧珍／攝影
大葉大學管理學系舉辦校內ChatGPT應用競賽，學生學習正確使用ChatGPT方法。記者簡慧珍／攝影

學生和上班族發現可用當紅智慧軟體ChatGPT寫作業、打報告，大葉大學管理學院開設「人工智慧與產業應用」特色課程，並舉辦系上ChatGPT應用競賽，訓練學生善用人工智慧，避免被錯誤引導寫出不知所云的作業。

資管系大四生黃蘭桂和大二生柯柏舟今天都表示，人工智慧應用範圍很廣，多數問題可透過ChatGPT快速得到答案，詢問ChatGPT確實可以得到多元解答，能夠補足知識面的不足，但ChatGPT存在著正確度、安全性等問題有待克服但，需先辨別內容是否正確，最好自己先消化它所提供的資料轉化成自己的東西。

「使用ChatGPT要特別注意『正確性』與『時效性』」管理學院長汪志堅指出，ChatGPT能夠快速回答問題，內容流暢卻未必正確，很可能得到的是「一本正經的胡說八道」，因此需要嚴謹的檢查；此外，ChatGPT可能使用到舊的資料，一般會認為新資料比舊資料更有價值，人工系統搜尋整理時不會考慮到這一層，所以使用時要注意人工智慧提供資料的時效性。

大葉管理學院舉辦「ChatGPT應用競賽」，參賽者組隊使用ChatGPT作為輔助工具，在限定時間創作一分介紹彰化地方的專題報告，並提出行銷地方的倡議，加上AI生成的圖片或圖表，提出具特色、有吸引力和資訊性的地方導覽與推廣的主題式報告，通常這樣一分報告以前要花一個月以上完成，現在有ChatGPT，不到一天就能完工。

資管系副教授吳為聖指出，不要認為有ChatGPT就可以偷懶，學生應該善用人工智慧蒐集資料，例如做報告前先有全面性的架構，再把想要表達的內容分成細項來詢問ChatGPT，並一定驗證ChatGPT所提供資料的正確性，修正任何可能的錯誤、更新過期資料，最後優先全篇文稿的完整性與流暢性。

ChatGPT 資管系 大葉大學

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