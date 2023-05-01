全台只有這所大學勞動節放假？ 呂秋遠：為什麼我沒有

今天勞動節，勞工可以放假一天。律師呂秋遠在臉書分享，他每周一上午8時到東吳大學教書，才在詫異今天台北市交通好得離奇，到學校更是完全無人車，鼓起勇氣問學校警衛，才知道學校因為勞動節放假，讓他內心激動，納悶東吳大學的大學生也過勞動節。

呂秋遠表示，他15年來每周一上午8時會到東吳大學，今天開車發現台北市車況奇佳，從木柵到士林車程竟然只要25分鐘。到了校門口覺得不太對勁，因為從街上少車少人變成無車無人，警衛也一臉狐疑看著他的車，但認得車牌號碼還是放行。

呂秋遠說，但他開車愈開愈害怕，因為整個校園除了警衛，好像只有他一個人。於是到警衛室詢問「學校怎麼沒人？」警衛反問他，「今天學校勞動節放假啊！老師，你怎麼會來？」讓他激動，「我怎麼知道我為什麼會來！勞動節！大學生為什麼要過勞動節！為什麼我沒有？」內心吶喊，「還我睡到自然醒」，於是他回對方「勞動節快樂」後就回家了。

呂秋遠說，雖然他不知道為什麼大學生可以過勞動節，不過還是要提醒，今天不用上班，如果資方要求員工要來公司，記得要付員工雙倍的薪水。

根據東吳大學以往的學期行事曆，學校每年5月1日勞動節放假一天。網友表示，「勞動節學校怎麼可能放假，我也待過科大和一般大學，19年來從來沒有休假過，怎麼東吳大學這麼好」、「小孩說他們在學校是廉價童工」、「獲得早起的不塞車體驗一次」、「路上少車交通順得要命」、「我兒子念東吳，他也不懂為何放勞動節的假」、「我兒子大二，要上課啊，東吳真好可以放勞動節」、「以後勞動節不是勞工的專屬小確幸了」。

Dcard東吳大學板每年都有學生發問，「怎麼好像全台灣大學生，只有我大東吳5月1日有放假」，網友回覆，「有，學校行事曆有寫喔」、「我大東吳什麼不行，放假一定行」、「行政人員是保勞保」、「學校的一部分人員適用勞基法，總不可能一所學校有人放假有人上班，所以就乾脆一起放」。