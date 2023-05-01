快訊

不忍了！大甲媽遶境完再來駁貪汙 顏寬恒：檢察官羅織入罪

全台只有「這所大學」勞動節放假？ 呂秋遠：為什麼我沒有

民調／2024大選「藍白若合作」46%選民表態支持 擊敗綠營贏面大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台只有這所大學勞動節放假？ 呂秋遠：為什麼我沒有

聯合報／ 記者楊德宜趙宥寧／台北即時報導
東吳大學今天因勞動節放假一天。本報資料照片
東吳大學今天因勞動節放假一天。本報資料照片

今天勞動節，勞工可以放假一天。律師呂秋遠在臉書分享，他每周一上午8時到東吳大學教書，才在詫異今天台北市交通好得離奇，到學校更是完全無人車，鼓起勇氣問學校警衛，才知道學校因為勞動節放假，讓他內心激動，納悶東吳大學的大學生也過勞動節。

呂秋遠表示，他15年來每周一上午8時會到東吳大學，今天開車發現台北市車況奇佳，從木柵到士林車程竟然只要25分鐘。到了校門口覺得不太對勁，因為從街上少車少人變成無車無人，警衛也一臉狐疑看著他的車，但認得車牌號碼還是放行。

呂秋遠說，但他開車愈開愈害怕，因為整個校園除了警衛，好像只有他一個人。於是到警衛室詢問「學校怎麼沒人？」警衛反問他，「今天學校勞動節放假啊！老師，你怎麼會來？」讓他激動，「我怎麼知道我為什麼會來！勞動節！大學生為什麼要過勞動節！為什麼我沒有？」內心吶喊，「還我睡到自然醒」，於是他回對方「勞動節快樂」後就回家了。

呂秋遠說，雖然他不知道為什麼大學生可以過勞動節，不過還是要提醒，今天不用上班，如果資方要求員工要來公司，記得要付員工雙倍的薪水。

根據東吳大學以往的學期行事曆，學校每年5月1日勞動節放假一天。網友表示，「勞動節學校怎麼可能放假，我也待過科大和一般大學，19年來從來沒有休假過，怎麼東吳大學這麼好」、「小孩說他們在學校是廉價童工」、「獲得早起的不塞車體驗一次」、「路上少車交通順得要命」、「我兒子念東吳，他也不懂為何放勞動節的假」、「我兒子大二，要上課啊，東吳真好可以放勞動節」、「以後勞動節不是勞工的專屬小確幸了」。

Dcard東吳大學板每年都有學生發問，「怎麼好像全台灣大學生，只有我大東吳5月1日有放假」，網友回覆，「有，學校行事曆有寫喔」、「我大東吳什麼不行，放假一定行」、「行政人員是保勞保」、「學校的一部分人員適用勞基法，總不可能一所學校有人放假有人上班，所以就乾脆一起放」。

勞動節 東吳大學 呂秋遠

延伸閱讀

五一前夕 黃偉哲：逐步增人力 減輕清潔隊員工作負擔

有夠下飯！麻婆豆腐丼飯專門店「Mrs.Mapo」全品項9折，涮嘴一路吃到5月

國民黨團拋勞動節定為國定假日 綠委批用放假討好民眾

國民黨團呼應侯友宜 支持51勞動節定為國定假日

相關新聞

全台只有這所大學勞動節放假？ 呂秋遠：為什麼我沒有

今天勞動節，勞動可以放假一天。律師呂秋遠在臉書分享，他每周一上午8時到東吳大學教書，才在詫異今天台北市交通好得離奇，到學...

二階甄選教戰／ChatGPT衝擊 學檔上傳有眉角 面試「靈魂拷問」要小心答

大學個人申請第二階段開跑，學生高中三年累積的學習歷程檔案，占二階成績占比20%（醫牙學系10％），將是致勝關鍵，更可能是面試時問題的來源，今年冒出聊天機器人ChatGPT衍生抄襲或代筆的風波，有教授直言今年各大學勢必會問得更細、更深，如何把握學檔最後修改上傳機會？如何攻進頂大醫牙系？頂大熱門科系資通訊，奪榜關鍵有這些？今天起本報數位版將推出二階甄選教戰系列文章，陪伴考生和家長，對準理想大學科系勇往前行。

學審革命／台大醫學院下重手砍2類期刊補助 暗示未來升等更難了？

台大醫學院去年開第一槍，正面表列600餘本有爭議性的期刊黑名單，近日又祭出第二彈「加強實質審查期刊」，更詳細地列出疑似掠奪性期刊（predatory journal）和巨量期刊（Mega journal）清單，教師以這些期刊的投稿論文申請聘任、升等，須提供同儕審查完整紀錄，更「出重手」取消論文刊登費補助；馬偕醫學院也明定投稿掠奪性期刊不能當升等的主論文，獎勵金也會被打折，學術界認為「台大先出手，相信各大學應該很快就會跟上」。 有醫學系教授表示，這類掠奪性期刊或巨量期刊的出版商很「聰明」，審查過程雖徒具形式，但都有完整紀錄。雖說台大表示並沒有拒絕以這類期刊的論文來申請升等，但實際上就是多一項刷掉申請人的工具。

國立清華大學梅子成熟 綠中帶紅的梅果掛滿枝頭

不少人都到過清華大學賞梅花，但有看過採梅果的壯觀場景嗎？國立清華大學梅園的梅子近期已成熟，超過250棵梅樹上結著一顆顆綠...

交換生誤吃老鼠藥命危 醫：與街頭小吃無關

淡江大學交換生肖雷（Alex Shorey）日前不明原因出血，導致器官衰竭、呼吸困難命危，目前正在台北醫學大學附設醫院治...

女大生裸身彩繪 表達身體自主權

國立台北大學學生社團日前於校內草坪舉辦「春沐永續生活節」，三名女學生於草地脫去上衣「上空」，於身上彩繪非二元性別旗幟，表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦