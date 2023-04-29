人才競爭台陷雙邊危機 學者籲：兩方面著手留下外籍生

台大校友會文化基金會天今天（4/29）舉行第三場2023高等教育改革論壇，邀請清大校長高為元、政大校長李蔡彥討論全球人才議題。教育部數據指出，我國近年面臨留學人口增加、人才出走，但海外人才延攬亦逐年減少等「雙邊危機」。大學校長建議，務必將外籍生留用做未來的中高階人力，建議可從改善獎學金、就業機會著手。

據教育部統計，台灣近30年來海外人才延攬已於1997年達高峰，爾後至2009年前後維持穩定，但2010年後來台的海外研究人才開始減少，而國內人才向海外流出的數量則持續走高，加上少子化人口基數減少，台灣未來的研究能量乃至於人力市場能恐面臨短缺。

另根據教育部國際司統計台灣學生赴海外留學趨勢，從102學年的5萬人留學一路攀升至107學年突破7萬人，109學年達高峰7.1萬人。後碰到新冠肺炎疫情才下降。

高等教育改革論壇引言人、成大校長沈孟儒表示，全球人才競爭激烈，台灣人口面臨外流和老化，只能靠移民政策補足，以教育留住海外人才，作為台灣中高階人力。對此，高等教育策略一定要和國家政策扣合。

政大校長李蔡彥則指出，台灣面臨人口老化下的的人才、人力短缺，導致台灣於國際上的人力評比分數多不佳，台灣現行為三分之二的人口養三分之一，預計40年後會是二分之一人口養另外一半人。

李蔡彥表示，少子化政府應該30年前就可預見，現在回應也許太晚，但不處理以後問題更嚴峻。根據高等教育國際合作基金會統計，外籍生選擇來台就學，理由包括信任台灣高教品質、多元文化、可學習中文等，但建議要留下外籍生，可從獎學金、工作機會兩項做強化。

李蔡彥表示，背景豐厚的外籍生多不會到台灣，選擇來台多都是優秀但家境較清寒者，若國內需要國外人力補充，將獎學金算入教育投資成本應還算划得來。另外，政大近年也觀察近年留台工作的外籍生多投入商管法律、藝術人文和工程領域，建議除了本具優勢的製造、資通訊等產業外，也能立基於台灣的主體性，強化人文領域等工作契機。

針對學界高階人才網羅，清大校長高為元則談到，清大設立「傑出人才發展基金」，擬定教職員薪資提升計畫，盼緩解年輕博士數量劇減、新聘教師困難的危機。