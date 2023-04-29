澳洲生老鼠藥中毒已轉普通病房 稱無關街頭小吃

澳洲來台交換生疑中毒命危，台北醫學大學附設醫院今天證實，經診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，即「超級華法林」（superwarfarin）中毒，目前已轉至普通病房，病人自述應與街頭小吃無關。

澳洲廣播公司（ABC）報導，來自昆士蘭州的24歲大學男生艾力克斯．蕭里（Alex Shorey）在台灣交換學程期間誤食老鼠藥面臨生死關頭，目前正在加護病房。

有關媒體報導，台北醫學大學附設醫院下午發布新聞稿表示，這名病人因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命K1治療，綜合凝血因子檢測的結果及病人對維他命K1治療出現效果，醫療團隊診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即「超級華法林」（superwarfarin）中毒。

院方表示，治療過程中病人對藥物出現過敏等反應，轉入加護病房觀察處理，經醫療團隊調整用藥，目前情況穩定，昨天由加護病房轉至普通病房，家屬也對醫療團隊的處置表達感謝。

院方表示，經醫療團隊詢問病人於發病前的進食情況及生活起居，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到滅鼠藥。