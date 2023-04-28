桃7大專院校組創業聯盟 青年局將創業深耕校園

桃園市政府青年局推動創新創業發展，今與桃園7所大學共同組建校園創業聯盟，透整合官學力量來推動桃園創新創業發展，青年局未來將與各校合作推出青創實習生計畫，並設置校園創業諮詢窗口，將創業深耕至大學當中。

青年局連結校園的力量，與中原、元智、長庚、國立中央、國立台北商業大學、健行科大及龍華科大共同推動青年創新創業，提供學生從校園到踏入社會的創業支持，透過一校一特色模式，支持聯盟內各校辦理不同型態創新創業競賽。

桃園市副市長蘇俊賓今出席啟動記者會表示，桃園市長張善政的主要理念是清楚盤點桃園的產業環境、趨勢、就業及創業機會，並善用桃園的產業、學術與教育條件，期盼提供年輕人更好、更多、更快的機會，讓想創業、學習、貼近時代趨勢的年輕人擁有更好的條件，同時透過市府青年局平台引進學術資源、整合市府各局處等重要夥伴，提供青年更多創業機會外，也增加就業條件提高青年的競爭力。

蘇俊賓說，從桃園在第7所大學的積極參與，可看出桃園的高等教育團隊非常重視青年創業，期盼桃園大專院校的學習環境，能夠因為此計畫，開設更多更加貼近時代趨勢的課程，讓學生畢業後即成為社會高度需求的人材。

青年局長侯佳齡表示，組建校園創業聯盟，除與各校合作特色競賽外，青年局也將與各校合作推出青創實習生計畫，媒合大專校園人才進入新創公司實習，讓青年了解新創產業及創新科技如何發展，並為新創團隊提早佈局人才，未來將進一步整合局內創業資源與各校合作設置「校園創業諮詢窗口」，提供各類創業資源諮詢，並鼓勵各校輔導的學生創業團隊，於畢業後可進駐至青年事務局所屬的創業基地，持續孵化成長。