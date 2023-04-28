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屏科大新增心理健康假 盼學生正視自身負能量

中央社／ 屏東縣28日電

國立屏東科技大學將從112學年度起新增「心理健康假」假別，每學期以5日為限，同時校方也會發出關懷信及輔導資訊，讓心理需要喘息空間的同學得以休息。

屏科大今天發布新聞稿表示，心理衛教的普及逐漸受到社會及各級教育單位的重視，為了照顧學生身心狀態，由學生會提案新增「心理健康假」，在教務會議通過，將於112學年度第1學期起新增假別，每學期以5日為限，透過線上系統請假後，必要時由學生諮商中心提供關懷與輔導。

屏科大主任秘書施玟玲表示，學生接受專業教育之外，也能享受青春洋溢的大學生活，新增心理健康假目的主要希望讓學生可以在生活上遇到不如意、心情低落的時候能稍微休息，並且正視自己的負能量。

「心累了可以休息，脆弱也沒關係。」學生諮商中心主任廖珮如說，心理健康假不只是給學生的學習，也是全校教職員共同學習的生命課題。

屏科大提及，請心理健康假僅是心理照顧的入門階段，希望藉由短暫的休息，幫助學生調節情緒，讓輔導老師在適當機會承接需要協助的學生走出失意的心情，持續保持前進的步伐。

屏科大 主任 屏東

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