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慨捐母親遺產6千萬 清大校友蔡宗國、陳筱宇夫妻檔回饋母校

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立清華大學校友陳筱宇（中）、蔡宗國（右2）夫妻檔有感生活富足，決定飲水思源，將母親陳張淑珍身後留下的6千萬元遺產全數捐給母校清大。圖／清大提供
國立清華大學校友陳筱宇（中）、蔡宗國（右2）夫妻檔有感生活富足，決定飲水思源，將母親陳張淑珍身後留下的6千萬元遺產全數捐給母校清大。圖／清大提供

當你擁有一筆6000萬元的遺產，會怎麼運用？國立清華大學校友陳筱宇、蔡宗國夫妻檔有感生活富足，決定飲水思源，將母親陳張淑珍身後留下的6千萬元遺產全數捐給母校清大，昨天舉辦捐贈簽約儀式，校方無不感謝學長姐的無私大愛。

清華大學在臉書貼文指出，畢業自工化系78級陳筱宇、核工系78級蔡宗國2人在就讀清大期間相識、相戀，畢業後到美國成家立業，成為相互扶持40年的佳偶，在美國勤奮打拚、事業有成之餘，兩夫妻也十分熱心公益。

2020年，陳筱宇為了照顧年邁的母親陳張淑珍，決定和丈夫蔡宗國返台生活，兩夫妻都是虔誠的基督徒，陳筱宇目前擔任牧師，跟丈夫回台後致力於福音傳播，並成立「牧人投資有限公司」，獲利全數用於贊助慈善團體。

校方指出，陳筱宇與蔡宗國曾與母親討論身後事，因有感一家人生活已十分富足，希望能飲水思源，將遺產捐贈給母校，用於人才培育與藝術文化推廣。

校方也說明，陳筱宇與蔡宗國熱愛音樂，過去都是清華管樂社的成員，還曾一同舉辦音樂季。他們深信，音樂、藝術對於一個人氣質的薰陶是無形的，也勉勵學弟妹，不管就讀什麼科系，都要朝「全人」發展，不必樣樣專精，但所有培養的視野日後都會成為自己與社會的養分。

清華大學昨天舉辦「陳筱宇校友與蔡宗國校友-母親陳張淑珍女士遺產捐贈」簽約儀式。陳筱宇表示，「我們的需用已經滿足，希望將對我們來說邊際效用是0的財富，在他人身上能發揮100%的用處，轉化成有意義的事。」

校方人員也分享，昨天捐贈簽約儀式氣氛很好，陳筱宇學姐、蔡宗國學長2人時常互相稱讚、互相調侃，感情非常好。當大家聊到成功湖最近在整治，蔡宗國學長還生動分享當年和陳筱宇去成功湖划船時，不小心翻船的故事，逗樂與會人員。

清大校長高為元代表受贈6000萬元遺產，並回贈致贈刻有「自強不息，厚德載物」校訓的風鈴木牌，感謝夫婦倆的大德與胸懷。高為元說，這筆6千萬元善款，未來將用於旭日永續基金、人社院小劇場修繕，及設立「牧人清華音樂人教育專戶」，用於君山音樂廳營運與音樂活動推廣。

高為元並代表清華人感謝學長姐，希望這筆偉大的善款，能幫助家庭弱勢的學生，透過高等教育找到一條路，也讓音樂與人文氣息在清華園裡散播。

國立清華大學校友蔡宗國畢業自核工系78級。圖／清大提供
國立清華大學校友蔡宗國畢業自核工系78級。圖／清大提供
國立清華大學校友陳筱宇（中）、蔡宗國（左）夫妻檔有感生活富足，決定飲水思源，將母親陳張淑珍身後留下的6千萬元遺產全數捐給母校清大，校長高為元（右）代表受贈。圖／清大提供
國立清華大學校友陳筱宇（中）、蔡宗國（左）夫妻檔有感生活富足，決定飲水思源，將母親陳張淑珍身後留下的6千萬元遺產全數捐給母校清大，校長高為元（右）代表受贈。圖／清大提供
國立清華大學校友陳筱宇（中）畢業自工化系78級。圖／清大提供
國立清華大學校友陳筱宇（中）畢業自工化系78級。圖／清大提供

遺產 清大

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