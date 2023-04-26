出國念商管研究所選哪裡？網推「這國家」條件超優：甭留學也有工作

考量未來職涯發展，不少人會選擇出國讀書進修，有網友便發文表示想到英國念商管相關的研究所，但擔心被質疑「花錢買學歷」，因此詢問是否有更好的選項。文章一出，許多人皆提供建議，更有網友提議原PO到另一個國家進修，「學費相對便宜，畢業後也好留」。

有網友在Dcard發文，表示計畫出國念商管相關的研究所，原PO並說，目前考慮到英國留學，因為只需念一年，且開銷相對低，而且畢業後還有兩年時間找工作。但聽聞「英國碩士非 G5【G5】G5指的是英國五所頂尖大學，包含牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院及倫敦政治經濟學院 就是花錢買學歷」的說法，所以原PO有些猶豫，因此詢問若想碩士畢業後留在當地工作，在英國、美國和澳洲三者當中，哪一個最佳。

文章一出，有許多網友留言提供建議，「出國讀商學、商管院畢業後，要在當地找到專業對口的工作且順利留下，英、美、澳都不太容易」、「錢不是問題的話，絕對是美國」、「要回台灣（工作）選美國>英國>>澳洲，要留當地就選澳洲」、「留在澳洲的競爭程度沒有英美高，所以成功率來說我認為是比英美兩國高不少的」。

也有不少網友推薦另一個國家，「加拿大的學費相對便宜，畢業後也好留，你可以去研究看看」、「如果是想出國留在當地工作，或甚至想移民的話，加拿大是一個不錯的選擇，學費相對便宜，而且政府也比較想把人才留在當地」、「如果你實力還不錯的話，甚至不用讀書就可以直接來（加拿大）工作哦」、「加拿大制度蠻友善的，我朋友說工作一年後就可以開始申請居留，什麼的，然後五年後好像可以永居」。