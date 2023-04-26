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培育AI人才 長庚大學合作鴻海推百萬獎學金

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
長庚大學智慧運算學院與鴻海科技集團今天舉辦「AI獎學金計畫產學合作」簽約儀式暨實習說明會。圖／長庚大學提供
長庚大學智慧運算學院與鴻海科技集團今天舉辦「AI獎學金計畫產學合作」簽約儀式暨實習說明會。圖／長庚大學提供

AI人工智慧時代來臨，長庚大學智慧運算學院與鴻海科技集團今天舉辦「AI獎學金計畫產學合作」簽約儀式和實習說明會。這項計畫除了提供百萬獎學金外，更有就業保證，希望以專業課程學習和企業實習訓練，培育高端AI人才，推動台灣AI產業持續茁壯。

簽約儀式在長庚大學人工智慧研究中心舉行，吸引眾多對人工智慧學系有興趣的學生與家長出席，對就獎學金申請、課程規畫、實習機會等相關議題提問。

校方表示，透過這項計畫，獲選學生將於長庚大學人工智慧學系攻讀碩士學位，第1年在校修課，第2年前往鴻海實習，實際參與企業專案，幫助學生將理論知識轉化為實務經驗，鴻海也提供高達每人100萬元全額獎學金，保障通過實習考核的獲獎學生畢業後進入集團服務2年。

長庚大學校長湯明哲表示，未來人人都需要具備AI智能，不只要與AI共存，更要有靈活運用AI技術的能力。鴻海集團人資長夏國安表示，AI作為鴻海「3+3」戰略的重要一環，集團需要非常多靈活跨界、多元思考的人才，期待透過此產學合作，培育更多具有創新思維和實踐能力的專業人才。

AI 長庚大學

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