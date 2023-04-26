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鴻海攜長庚育AI人才 每人獎學金100萬

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
鴻海攜手長庚大學智慧運算學院，於該校人工智慧研究中心，共同舉辦「長庚大學-鴻海AI獎學金計畫產學合作合約」簽約儀式。圖／鴻海提供
鴻海攜手長庚大學智慧運算學院，於該校人工智慧研究中心，共同舉辦「長庚大學-鴻海AI獎學金計畫產學合作合約」簽約儀式。圖／鴻海提供

鴻海科技集團今宣布攜手長庚大學智慧運算學院，於該校人工智慧研究中心，共同舉辦「長庚大學-鴻海AI獎學金計畫產學合作合約」簽約儀式暨實習說明會。

鴻海指出，計畫著重於高端AI人才培育，以產學合作模式結合專業課程和企業實際專案參與，推動台灣AI產業持續茁壯。

根據計畫內容，獲選學生將以兩階段進行，第一年於長庚大學智慧運算學院人工智慧學系攻讀碩士學位，先在系上修課，建立對AI科學與工程的專業能力。

第二年則前往鴻海實習，以實際參與企業專案，進而深入探討AI於產業的實際運用，把理論知識轉化爲實務經驗。

鴻海更提供高達每人新台幣100萬元的優渥全額獎學金，保障通過實習考核之獲獎學生畢業後進入集團服務兩年。

簽約儀式由長庚大學校長湯明哲，集團人資長夏國安代表出席。

湯明哲致詞時表示，「未來人人都需要具備AI智能，不只要與AI共存，更要有靈活運用AI技術的能力；期待透過此產學合作，培育更多具有創新思維和實踐能力的人工智慧專業人才，為台灣的AI產業發展貢獻更多力量。」

夏國安表示，「AI作為鴻海『3+3』戰略的重要一環，集團需要非常多的靈活跨界、多元思考的人才，很高興有機會和長庚大學進行產學合作，期待透過這項計畫，共同為臺灣的AI人才培育做出更多的貢獻」。

長庚大學智慧運算學院林桂傑院長也親自介紹計畫內容、學院師資與教學資源，並分享AI產業應用發展趨勢等，吸引眾多對人工智慧學系有興趣的學生與家長出席。

鴻海攜手長庚大學智慧運算學院，於該校人工智慧研究中心，共同舉辦「長庚大學-鴻海AI獎學金計畫產學合作合約」簽約儀式。圖／鴻海提供
鴻海攜手長庚大學智慧運算學院，於該校人工智慧研究中心，共同舉辦「長庚大學-鴻海AI獎學金計畫產學合作合約」簽約儀式。圖／鴻海提供

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