補教師看太多「逼念書」悲劇 見買豪宅跑車學生學歷：曾以為「撿角」

你喜歡念書嗎？一名網友日前在Dcard上分享，只見考試剩下不到一個月，即使知道讀書很重要，卻總是提不起勁，讓她備感焦慮。對此，一名補教老師以自身經歷勉勵，認為學歷並非未來成功的唯一關鍵，即便不喜歡讀書、書念不好，認清自我價值，才能找到適合自己的路。

長期待在補教業的原PO表示，今年年紀不到40歲，卻看過太多被逼著念書的悲劇，許多曾輔導過的學生，有的念到退學、被通報失蹤，甚至被送進台大醫院身心醫學病房；然而，也看過一些學生的學歷，曾以為一輩子「撿角」，後來自己成立水電行、直播工作室，或開了室內設計公司、修車行、洗車行，在雙北市買了千萬豪宅、開著百萬跑車。

對於事業有成的學生們，原PO曾欺騙自己「他們靠父母」，不過據自己所知，他們多數來自收入平庸的家庭，能讓孩子們補習就是最大的恩惠。這也讓原PO領悟到，現在的學歷，除了某些被政府限制的行業以外，「根本一無是處」；相反地，能夠認清自己、發揮自己的才能，才是未來高收入所需具備的特質。

原PO解釋，當然，學歷是很重要的，它能夠幫助我們更好地理解知識、掌握技能，並且在職場上取得更好的機會，但不代表學歷就是唯一的路，「很多人會覺得念書念不好就等於沒有未來，但這其實是一個錯誤的觀念」。原PO認為，有些人天生就很有創業天賦，能夠想出獨具創意的點子，並且實踐出來，「實踐才是創造財富最困難的部分」。

「成為一個成功的創業家並不容易」。原PO指出，創業需要很多的耐心、毅力和勇氣，面對挫折和困難時，也必須保持積極的心態，不斷調整策略並且堅持下去。同時，需要找到適合自己的方法和途徑，學習更多的技能，增強自己的實力，「這，不是簡單的讀書可以解決」。

最後，原PO也鼓勵大家，如果念書念不好，也不必感到絕望，仍然有很多的機會和選擇，可以找到適合自己的路。