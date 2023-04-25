快訊

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

6牛「舌頭被割沒流血」集體離奇身亡！警頭痛找不到原因 專家：兇手可能是牠

金大建築系策劃賢庵「夢想小學」 學生看完都說好美

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
小朋友參觀賢庵國小未來「校園整體規劃」，對這座「夢想學校」都充滿好奇心。記者蔡家蓁／攝影
小朋友參觀賢庵國小未來「校園整體規劃」，對這座「夢想學校」都充滿好奇心。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學建築系學生走入賢庵校園，以實景觀測設計該校「校園整體規劃」，即日在賢庵國小展出12組設計作品，大手攜小手從中培養該校學生探索美感能力，結合具體呈現的「想像中的學校」立體模型，增進金門未來新校園建築設計美學，不少小朋友到場參觀，都說這座「夢想學校」好美。

賢庵國小校長楊肅健表示，這場展覽起源於該校已完成擴大校地空間，目前正著手進行幼兒園教學大樓規劃設計，此一規劃任務剛好可以接軌金大建築系學生的實務設計與實作課程，期盼達到「向社區敞開的整體意象校園、躍升為城區衛星學校、幼托向下扎根」的永續發展願景，期待用整體的高度規劃符合未來發展的校園。

金大建築系學生此次共有12組同學提出作品展出，設計主題有「昇長計畫」、「林中庵」、「引領人」、「Running Ramp」、「PLAY on the GROUND」、「庵聚」、「dash」、「庵生之處」、「E.L.E」、「早庵山丘」、「漫蔓日茂」、「哈蒿」等，邀請國內知名校園規劃陳澤修建築師、張文德建築師、周壽海建築師蒞校指導建議，展場中透過細緻的模型製作與圖面，並由金大學生介紹作品，讓參觀者可以更瞭解其校園建築設計的理念。

楊肅健透露，此次的作品設計深具豐富的創作活力與設計原創性，不再是傳統校園配置的「一」、「L」、「U」、「□」字型，提供學校建築和校園環境成為「最大的教具」、「教育舞臺」、「永續境教環境」和「第三位教師」的無限可能和學校未來校園規劃的新脈絡。不少學生也利用下課時間到展場參觀，有學生就說，如果未來的學校可以這樣蓋，就太美了。

金大建築學系張旭福主任指出，對於校園建設不只是「建築建設」，而是學生生活環境之地理、文化、歷史與生態等多元環境之認識與體驗。這個新價值之創造，更激起了課程設計、教學方法等永續校園革新之新境界。

這場展覽從4月24日至5月5日在賢庵國小自然科教室展出，現場將適時安排建築系學生親自解說設計作品，歡迎各界有興趣的學生及家長一同來參觀這個豐富的作品。

國立金門大學建築系學生以實景觀測設計賢庵國小「校園整體規劃」，即日在賢庵國小展出12組設計作品，不少小朋友到場參觀，都說這座「夢想學校」好美喔。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學建築系學生以實景觀測設計賢庵國小「校園整體規劃」，即日在賢庵國小展出12組設計作品，不少小朋友到場參觀，都說這座「夢想學校」好美喔。記者蔡家蓁／攝影

建築 金門

延伸閱讀

抗衡ChatGPT 俄羅斯銀行推GigaChat

ChatGPT紅不讓 矽谷AI業界萌生焦慮感

難忘父母受協助送醫 40年老同學見證他捐救護車

技嘉衝伺服器 動能升溫

相關新聞

國立台南大學新任校長 由原副校長陳惠萍升任

國立台南大學新任校長，昨天由遴選委員會選出，原副校長陳惠萍升任校長，將在8月接手現任校長黃宗顯。

羽球美少女文武雙全 考上中山大學

國立基隆高中體育班顏思涵參加運動績優羽球項目獨招，一路過關斬將，學、術科都拿下第一名，，錄取國立中山大學財務管理系。顏思...

金大建築系策劃賢庵「夢想小學」 學生看完都說好美

國立金門大學建築系學生走入賢庵校園，以實景觀測設計該校「校園整體規劃」，即日在賢庵國小展出12組設計作品，大手攜小手從中...

靜宜大學主辦「優久大學聯盟」會議 跨校跨域合作接軌世界

面對全球化挑戰，高教的跨校合作、資源共享更顯重要，靜宜、文化、世新、淡江、銘傳、輔仁、東吳、實踐、大同、北醫、中原、逢甲...

靜宜大學法律系提供跨領域專業學程 學生畢業出路多元

靜宜大學法律學系提供法學課程和法律實習及服務活動，讓學生更「接地氣」，畢業後參加國考擔任律師、檢察官或法官等；近年更提供...

中山大學與美亞利桑那3大學結盟 聚焦學術交流雙語學習

中山大學校長鄭英耀上周率行政與學術主管組成訪問團，赴美國拜訪亞利桑那州三所主要大學，包括北亞利桑那大學（Northern...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦