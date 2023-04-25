金大建築系策劃賢庵「夢想小學」 學生看完都說好美

國立金門大學建築系學生走入賢庵校園，以實景觀測設計該校「校園整體規劃」，即日在賢庵國小展出12組設計作品，大手攜小手從中培養該校學生探索美感能力，結合具體呈現的「想像中的學校」立體模型，增進金門未來新校園建築設計美學，不少小朋友到場參觀，都說這座「夢想學校」好美。

賢庵國小校長楊肅健表示，這場展覽起源於該校已完成擴大校地空間，目前正著手進行幼兒園教學大樓規劃設計，此一規劃任務剛好可以接軌金大建築系學生的實務設計與實作課程，期盼達到「向社區敞開的整體意象校園、躍升為城區衛星學校、幼托向下扎根」的永續發展願景，期待用整體的高度規劃符合未來發展的校園。

金大建築系學生此次共有12組同學提出作品展出，設計主題有「昇長計畫」、「林中庵」、「引領人」、「Running Ramp」、「PLAY on the GROUND」、「庵聚」、「dash」、「庵生之處」、「E.L.E」、「早庵山丘」、「漫蔓日茂」、「哈蒿」等，邀請國內知名校園規劃陳澤修建築師、張文德建築師、周壽海建築師蒞校指導建議，展場中透過細緻的模型製作與圖面，並由金大學生介紹作品，讓參觀者可以更瞭解其校園建築設計的理念。

楊肅健透露，此次的作品設計深具豐富的創作活力與設計原創性，不再是傳統校園配置的「一」、「L」、「U」、「□」字型，提供學校建築和校園環境成為「最大的教具」、「教育舞臺」、「永續境教環境」和「第三位教師」的無限可能和學校未來校園規劃的新脈絡。不少學生也利用下課時間到展場參觀，有學生就說，如果未來的學校可以這樣蓋，就太美了。

金大建築學系張旭福主任指出，對於校園建設不只是「建築建設」，而是學生生活環境之地理、文化、歷史與生態等多元環境之認識與體驗。這個新價值之創造，更激起了課程設計、教學方法等永續校園革新之新境界。