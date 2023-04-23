讀了後悔？「這科系」高薪用肝換 網怨cp值低：苦讀4年又低薪

大學科系琳瑯滿目，學生多根據自身興趣或領域前景選擇志願。一名大學畢業的網友在Dcard分享過去就讀「旅館管理系」的實習經驗，讓她自嘆打消了未來在飯店工作的念頭，也不禁回想一路走來，「自己讀了哪些後悔的科系？」掀起網友們討論。

原PO表示，當年因為家管嚴，學生時期都沒有打過工，對很多產業都不了解，年輕時很嚮往飯店的工作氣氛，因此讀了「旅館管理系」。但去飯店的餐廳實習後，卻遇到不友善的工作環境，空班時還要免費加班，因此決定畢業後絕對不要去飯店工作。

原PO觀察，如飯店內的客務部、餐廳等等，雖然有些工作內容會從學校課程中學到，不過要在飯店工作，也不一定要讀旅館管理，同業一堆外語系或其他科系，都做得不錯，讓她找不到就讀這個科系的必要性。

貼文一出，釣出不少同樣畢業於餐飲、觀光相關科系的網友，「我也是讀觀光，也後悔了」、「讀完四年真的覺得很廢，大三實習一年，工作上需要的跟課堂上學到的一點關係都沒有」、「我本來也很嚮往去飯店上班，結果實習後就後悔了」、「觀光系！旅遊業不是人幹的！」、「當然是餐飲科」、「很後悔高職開始讀餐旅類科，重活一遍絕對讀高中，大學好好選專業」。

許多科系也被提及，「當然是設計，大學熬夜趕作品，出社會找工作，明明有技術、有作品、有實習經驗，但起薪低、天花板也低」、「社工危險辛苦又低薪，許多機構還被爆薪水回捐，社會大眾還會以為你在當志工，如果重來絕對不選社工」、「食品無誤」、「土木，保證後悔」、「英文系，現在走在路上的路人英文都超好」、「行銷要用愛去燃燒熱情，不然會被低薪擊垮」、「生科+1，讀生科，後悔一生」、「我以後小孩說要念外文我先揍一頓」、「這個問題我們中文系說第二，誰敢說第一」、「新聞，壓力爆棚但錢是怎麼回事」。

不過，留言中屬「會計系」最常被提到，「會計，真的低薪」、「會計會計會計，大學四年讀的沒比別人輕鬆，像待了四年補習班，人家嘴文組爽玩還要一起被嘴，出社會繼續被操但又低薪」、「真的！會計高薪都是用肝換下來的」、「絕對是會計，大學過的比高中還苦，出社會後從事本行，薪水低的可憐」、「會計系，四年念的要死要活、考試一堆，畢業後這行工作真的好無趣又低薪」。