清華大學創校112周年 成功湖立槳歡慶

國立清華大學今慶祝創校112周年暨在台建校67周年校慶，以「新地平線」為主題，迎接後疫情時代的校園新面貌。學生今早也在成功湖上舉辦「清華第一槳」活動，駕著十餘艘SUP立槳、獨木舟及龍舟板在湖面徜徉，不亦樂乎，也預告水上活動將再回清華園。

清大校長高為元說，在全球人才競爭和資源緊縮的挑戰下，清大仍秉持自強不息、厚德載物的精神，放眼世界並展望未來。他細數清大過去一年多來在「清華發展策略」架構下，推出了X-Class、微學分、明燈計畫、教師自我發展平台、傑出人才基金及新地平線基金；十大建設之中的竹屋已啟用、成功湖整治也即將完工全面開放。

高為元說，清大在台復校之初只有15名學生，如今成長為12個學院，1萬8000多位學生的綜合性大學。2023年是揮別疫情的一年，特別歡迎海外校友回到母校，也勉勵全校師生團結努力，讓清大變得更好。

校友總會理事長蔡進步以「淬鍊百十載，歡慶六七年」祝賀今年校慶。他表示，這是疫情後首次全面回歸的校慶大會，許多海內外校友都專程回到母校一同歡慶，為母校在培育優秀人才和推動社會進步的貢獻感到由衷驕傲。

此外，清大成功湖泛舟是許多校友回憶校園時光最難忘的一景，在校慶大會之前，高為元特別攜行政主管及校友總會理事長蔡進步前往成功湖畔查看工程最新進度。總務長張祥光說明，成功湖整治主要工程都已完工，僅剩部分細部收尾，可望在今年6月全面開放。

體育室主任陳國華今天也帶著學生在成功湖試划，舉辦「清華第一槳」活動。約50名學生駕著十餘艘色彩鮮艷的SUP立槳、獨木舟及龍舟板在湖面徜徉，在成功湖美景映照下，顯得熱鬧非凡。高為元及校友總會理事長蔡進步並為師生授槳，也向海內外校友宣告成功湖泛舟指日可待。

清大指出，今年校慶大會還有一項隱藏版亮點，就是由動機系大四生朱軒毅、劉皓宇打造的「自動主席台」首度亮相。它在講者上台時自動移到舞台中央，並依講者的身高自動調整講台高度，科技化又饒富創意的設計吸引全場目光。

這座上嵌清華校名、校徽的白色自動主席台由副校長戴念華發想，動機系劉俊葳、覺元彙兩位老師指導學生機器人團隊 DIT Robotics學生耗時2個月打造，從外觀設計、3D列印、程式撰寫、電路整合到外殼的打磨、噴漆通通一手包辦。