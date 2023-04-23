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崑山科大師生規畫園區生態書 入圍金點新秀設計獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
崑山科大師生規畫園區生態書，入圍金點新秀設計獎，圖為製作的學生李宜燕（中）、李繻雲（左）。圖 ／台南山上花園水道博物館提供
崑山科大師生規畫園區生態書，入圍金點新秀設計獎，圖為製作的學生李宜燕（中）、李繻雲（左）。圖 ／台南山上花園水道博物館提供

崑山科大師生以台南山上花園水道博物館為對象，規畫製作兼具教育及實用性園區生態書「森生」， 初試啼聲入圍金點新秀設計獎，將與全國優秀年輕設計佳角逐金獎榮譽。

山上花園水道博物館除擁有豐富人文及建築資產以外，多元林木植栽，更是自然生態絕佳的教育場域，半年前，崑科大視覺傳達系學生李宜燕、李繻雲向業者提案，希望以水道博物館為標的，製作兼具生態介紹及園區導覽的工具書，做為畢業製作專題；經過審核通過，由業者全興公司與館方反覆檢視修正，完成了名為「森生」的工具書。

精美細緻設計與概念呈現，日前金點設計獎公布入圍名單，「森生」在眾多對手角逐下入圍金點新秀設計獎。

李宜燕表示，「森生」是融何水道博物館歷史環境的工具書，挑選出水道博物館內特別具有代表性的樹木，例如親王手植的琉球松、第一批引進台灣的木麻黃、罕見的白蓮霧等，以說故事的方式介紹它們與水道的關係、植株本身的客觀特色，以及在園區地圖上的位置，讓使用能夠按圖索驥尋找，最後筆記欄的設計，還可以寫下觀察心得，增加整本圖鑑的互動性與趣味性。

文化局長謝仕淵指出，水道博物館開館以來，除在各項功能性目的持續精進，也希望融入區域特色，這幾年感謝在地廠商全興資源再生公司協助，除認養中央廣場老樹，且協助製作樹木解說牌，讓民眾更能親近園區，也開啟博物館與地方的連結。

崑山科大師生規畫園區生態書，入圍金點新秀設計獎。圖／台南山上花園水道博物館提供
崑山科大師生規畫園區生態書，入圍金點新秀設計獎。圖／台南山上花園水道博物館提供

博物館 認養

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