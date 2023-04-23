崑山科大師生規畫園區生態書 入圍金點新秀設計獎

崑山科大師生以台南山上花園水道博物館為對象，規畫製作兼具教育及實用性園區生態書「森生」， 初試啼聲入圍金點新秀設計獎，將與全國優秀年輕設計佳角逐金獎榮譽。

山上花園水道博物館除擁有豐富人文及建築資產以外，多元林木植栽，更是自然生態絕佳的教育場域，半年前，崑科大視覺傳達系學生李宜燕、李繻雲向業者提案，希望以水道博物館為標的，製作兼具生態介紹及園區導覽的工具書，做為畢業製作專題；經過審核通過，由業者全興公司與館方反覆檢視修正，完成了名為「森生」的工具書。

精美細緻設計與概念呈現，日前金點設計獎公布入圍名單，「森生」在眾多對手角逐下入圍金點新秀設計獎。

李宜燕表示，「森生」是融何水道博物館歷史環境的工具書，挑選出水道博物館內特別具有代表性的樹木，例如親王手植的琉球松、第一批引進台灣的木麻黃、罕見的白蓮霧等，以說故事的方式介紹它們與水道的關係、植株本身的客觀特色，以及在園區地圖上的位置，讓使用能夠按圖索驥尋找，最後筆記欄的設計，還可以寫下觀察心得，增加整本圖鑑的互動性與趣味性。