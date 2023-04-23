地方新聞貼近社會 應做出區隔

「吃苦耐勞，要有熱情！」地方記者通常要一人包辦大小事，容錯率較高，適合年輕人磨練，自由時報生活中心主任劉力仁表示，他自己是地方記者出身，正如「路平燈亮水溝通」，地方新聞報的就是這些，也是最貼近民眾生活的新聞。

台大新聞所21日舉辦「愈在地、愈全球--台灣地方新聞現況」研討會，邀請地方新聞台工作者分享，現今台灣地方新聞的發展現況、問題與挑戰。

地方新聞追蹤影響

中嘉寬頻北健總經理許巧妮表示，地方新聞每天只有30到60分鐘的播出時間，加上地方台的記者資源與人力有限，要關心特定區域民眾的大小事，相當困難，她提到，像是地方記者在火警發生當時，地方新聞需要立即到現場嗎？全國台有SNG放送，地方記者所著重的報導方向，應是後續追蹤所產生的影響。

台數科集團新聞部副總周旭毅表示，台灣現在出現「台北觀點的全國台」，為了收視率，報導腥羶色題材、三器新聞、政治立場鮮明等早已司空見慣，但原發性地方新聞也會因自媒體興起受到影響，「雖然我們比較不在意收視率，但網路興起，人人皆是訊息傳播者，記者還沒到，內容卻已在網路流傳，其真實性反而破壞新聞嚴謹度。」

周旭毅感慨，有線電視正在縮編，地方新聞更難生存，因此他們不斷嘗試做出市場區隔、議題導向、融入生活、不報導負面新聞、深蹲在地等，希望喚起民眾對地方新聞的關切。許巧妮則表示，現在地方台除了有線電視放送外，也開展網路，不再限制地區，在網路平台就可以看到各地的消息。

路平燈亮水溝通

現場有人提問，地方新聞不看重收視，那會以什麼為考核標準呢？周旭毅回答，地方台會跟全國台報同一條新聞，但切入點不同，他表示，地方台多是用台語播報，所以很注重台語有沒有念錯，以前還會找老師來檢討發音，但現在念錯的話，都會有人打電話來跟我們說怎麼念。

台灣大學新聞所所長洪貞玲則提問，從事地方記者有需要具備什麼條件嗎？許巧妮笑著回答，「吃苦耐勞，要有熱情！」，地方記者通常要一人包辦大小事，寫稿、拍照、錄影，有空還要去地方政府坐坐跟長官認識，但它容錯率較高，適合年輕人磨練，周旭毅也說，比起一下就跑黨政新聞，地方新聞可以學習主動找題材、建立人脈及篩選新聞價值。

劉力仁表示，地方新聞在傳統媒體已經縮編了，紙媒更是慘，簡直是重災區，面對版面縮減、報社人力裁減、一人當三人用的現象非常嚴重，自由時報目前地方記者有96位，是台灣最大，如果不是對新聞有熱情，很難容易跳槽或是去到全國台。

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