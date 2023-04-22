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清大校長超會跑 校慶環校路跑勇奪教職員組第5名

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
清大校慶環校路跑今天登場，活動相當熱鬧。圖／清大提供
清大校慶環校路跑今天登場，活動相當熱鬧。圖／清大提供

國立清華大學今天舉辦校慶環校路跑，吸引2857名學生、師長與校友齊跑，場面壯觀，連「校浪」巧巧也跑來湊一咖，模樣可愛。清大校長高為元平常維持運動習慣，今天成功完賽拿到教職員組第5名，清大前校長賀陳弘也不禁稱讚高為元是「清華歷任跑最快的校長」。

國立清華大學4月邁入校慶月，今天在舉辦校慶環校路跑活動，開跑前由運科系學生帶領大家跳熱身操，為路跑活動揭開序幕。體育署長鄭世忠代表鳴笛，他說清華環校路跑是「跑過半世紀的傳統」，笑說很多大一生功課繁忙，今天應該是第一次跑滿全校，剛好有機會可以欣賞全校的風景。

清大環校路跑活動天公作美，吸引2857人報名挑戰，還有老師帶著小朋友一起來參加，騎著滑板車的模樣可愛，不少校友也相約回母校路跑，邊跑邊敘舊，生資所學生黃柏睿則Cosplay成電玩遊戲《賽馬娘》之中的角色黃金船參加路跑，令人驚艷。

校方指出，公開組第一名林振國選手跟第二名梁仟羲選手皆於13分42秒完賽；校友組第一名賴怡廷是2020年畢業的校友，他學、碩、博都在清大就讀，目前在明志科大材料系任教，賴從2008年第一次參加環校路跑至今每年不間斷，展現堅強實力。

平常有健身習慣的清大校長高為元今天第一次參加環校路跑，他一路聽著音樂跟同學們一起跑，最終拿下男教職員組第五名，開心秀出獎狀與獎牌，笑說「跟這麼多清華人一起跑、沿途拍照打招呼，feel good 非常過癮。」

清大校慶環校路跑今天登場，活動相當熱鬧。圖／清大提供
清大校慶環校路跑今天登場，活動相當熱鬧。圖／清大提供
清大校慶環校路跑今天登場，連「校浪」巧巧也來湊一腳。圖／清大提供
清大校慶環校路跑今天登場，連「校浪」巧巧也來湊一腳。圖／清大提供
清大前校長賀陳弘（左）稱讚校長高為元（右）是「清華歷任跑最快的校長」。圖／清大提供
清大前校長賀陳弘（左）稱讚校長高為元（右）是「清華歷任跑最快的校長」。圖／清大提供
生資所學生黃柏睿Cosplay參加環校路跑，扮成電玩遊戲《賽馬娘》中的角色黃金船，十分吸睛。圖／清大提供
生資所學生黃柏睿Cosplay參加環校路跑，扮成電玩遊戲《賽馬娘》中的角色黃金船，十分吸睛。圖／清大提供
清大校長高為元今天參與環校路跑成功完賽，拿到教職員組第5名。圖／清大提供
清大校長高為元今天參與環校路跑成功完賽，拿到教職員組第5名。圖／清大提供
清大教授黃能富背著2歲半的孫子一起參加路跑。圖／清大提供
清大教授黃能富背著2歲半的孫子一起參加路跑。圖／清大提供
清大校慶環校路跑今天登場，2857人起跑畫面壯觀。圖／清大提供
清大校慶環校路跑今天登場，2857人起跑畫面壯觀。圖／清大提供
清大校長高為元今天參與環校路跑成功完賽，拿到教職員組第5名。圖／清大提供
清大校長高為元今天參與環校路跑成功完賽，拿到教職員組第5名。圖／清大提供

路跑 清大

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