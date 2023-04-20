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台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

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台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
台大醫學院女學生王楹茹，因將實習拍成實習週記放在YouTube頻道上，受到同院醫師批評而提告，法院判決該案不起訴。擷自YouTube頻道「王茹 Elaine Wang」
台大醫學院女學生王楹茹，因將實習拍成實習週記放在YouTube頻道上，受到同院醫師批評而提告，法院判決該案不起訴。擷自YouTube頻道「王茹 Elaine Wang」

台大醫學系學生王楹茹因為將在台大醫學院院內實習各科的情形，拍攝成YouTube頻道「王茹 Elaine Wang」，導致同院男醫師在社群網路上以「病房走廊到處都只想錄影當網紅」批評，讓王女於去(2022)年7月26日提告，台北地檢署地近判決出爐，表示男醫師的批評僅是合理評論，判該男不起訴。

包括該名被告的男醫師在內共有10餘名台大醫師，於網路上批評王女「實習時在臨床上打混只想拍片」，影片並涉及病人隱私，「此風不可長」，於2022年7月26日被王楹茹提告妨礙名譽。

目前從YouTube頻道「王茹 Elaine Wang」中，僅可見王女在台大實習的「敘述內容」，除了以「實習週記」為名的影片之外，還有包括醫學院授袍典禮和如何應對面試等教戰分享。

王楹茹於去年被Dcard網友批評時，還於Dcard網站上回應此事，表示「感謝台大同業，會注意」，並解釋並未拍攝到台大院內病房或護理站，稱在影片中都會顧及病人隱私，也於臉書中表示，拍攝影片「除了分享實習心得，也跟粉絲們進行了大量的衛教」。

王楹茹並稱，「拍攝影片分享生活是個人興趣」，「成績雖不及書卷獎的同學，但學習醫學的熱忱與認真態度，我個人有自信是不亞於他人的，希望各位不要因為我在拍攝影片就否定我課業上的努力」。

被告醫師於去年10月時，在確定被告妨礙名譽「幾乎確定會沒事」時，還於Dcard網站上詢問，是否有律師願意拍YouTube影片「讓原告名留青史」，還認為「醫學生開始當網紅的人，有很多不是臨床上打混，就是醫師國考考不過，只想著名聲業配，此風不可長」。

台大醫院 台大醫學院 YouTube YouTuber

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