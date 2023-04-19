大學生曝被班代逼做1事「像國中生」 網傻眼：老師成小媳婦？

上大學的生活多被視為豐富多彩且自由的，但有網友近日發文，表示自己的校園生活彷彿回到國、高中時期，並訴說班代的怪異行徑，甚至連班導都要配合。文章一出，也讓眾人傻眼，「總有一天會被全班排斥」、「有時間點名還不如顧好自己課業」。

一名大學生在Dcard發文，表示只要沒去上課，班代就會在群組標記沒出席的同學，接著班導就會密每一個人。原PO表示，就算已經請假了，班代還是會在群組標記，「如果不想每次都在班群被標記，就還要請完假自己去密班代『我明天請假』」、「覺得好煩喔，這不是國中小、高中在做的事情嗎」。

原PO後續也補充，有詢問班導為何這麼做，班導則回覆是因為班代希望班上同學出席率可以高一點，「可能班代她就是比較雞婆一點啦，她也沒惡意，習慣就好了」。

文章一出，讓許多網友傻眼，「她是不是很喜歡當風紀股長」、「那3、40歲回來補學歷的一樣要被管這麼多喔，不來上課是要怎樣，通知在家7、80歲的爸媽（說）『你兒子沒來上課嗎』」、「總有一天會被全班排斥」、「有時間點名還不如顧好自己課業」、「這種人不直接講，搞不好她都還以為自己做得超棒、超有責任感」。

也有網友認為班導的行為有點怪，「既然不是班導要班代做的，班導之後幹嘛要像小媳婦一樣去做後面的事」、「班導聽班代的一個個去聯絡？我以為大學導師只是掛名的」、「班導也蠻無聊的，一個個密又不是保母」。

有網友則分享相似故事，「我們學校去年某系也有這樣，但他是副班代，有人翹課他也會叫導師打電話，他連有人上課在滑手機或是做其他事都要管，還覺得自己有權利管理班上同學。被全班指責後還不覺得自己有錯，最後被全班投訴到自己休學」。