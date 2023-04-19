政大學程搭上NFT熱潮 學生體驗生成式藝術還能賺錢

國立政治大學「數位內容學位學程」以數位敘事、新媒體創作等課程為主軸，互動媒體藝術家黃新結合「區塊鏈應用」與「生成式藝術」，運用程式庫「p5.js」，帶領學生於實作課從零開始創作數位作品，再協助學生將作品上傳至區塊鏈交易平台，從創作、定價到收藏，帶領學生認識時下最新生成式藝術產業，課程一推出大受歡迎。

藝術家黃新表示，生成式藝術是具有隨機性的數位創作，創作者的構圖邏輯在每一次的程式運算下會產生不同的作品，這種隨機性能帶來獨特的創作樂趣，但也導致生成式藝術的收藏價值模糊、缺乏成熟的交易市場。

黃新表示，直到2020、2021年，NFT熱潮四起，區塊鏈上的交易平台ArtBlocks、fx(hash) 發展出全新的銷售型態，透過區塊鏈的交易記錄，界定作品的固定成像，生成式藝術的市場才逐漸蓬勃。

黃新形容課程內容，「與其教一個人釣魚，不如開船載他到漁獲豐碩的海洋。」課程從區塊鏈上的藝術品買賣、收藏切入，期待學生發現寶藏並提升學習動機，又創作生成式藝術需要一定程式技巧，開課前曾擔心學生組成多元，不一定具程式設計基礎，幸好後來透過八個實作練習，由淺入深的教學，同學最終都順利完成創作。

修課學生表示，課程很難但很好玩，除了要跨越技術門檻創作外，實際將作品上架到fx(hash) 平台販售也是非常新鮮的體驗。

黃新分享，許多學生第一次創作就有驚艷成果，作品在市場上迴響亦超乎預期，如大三學生吳雙的作品融合貓咪與花朵，也吸引到國際知名生成式藝術家收藏。