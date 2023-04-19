玉山銀董事長黃男州到清大 演講「董總的經營哲學」
清華大學科管院長林哲群今邀玉山銀行董事長黃男州到清大「董總的經營哲學」與在職專班學生分享企業邁向永續未來，黃男州表示，AI是銀行轉型新利器，提出五大 AI 服務模組，包含流程 AI，風控 AI，行銷 AI，賦能 AI 和服務 AI，致力成為亞洲銀行典範。
玉山銀行擁有近千人的「科技聯隊」，資訊處於2016年啟動核心系統的轉換，花了4年時間，不只將封閉系統轉移至開放平台，更聚焦以顧客為核心，以及未來業務與系統架構的發展，打造玉山科技發展與數位轉型的重要基礎工程，讓銀行的實體與虛擬融合，做好數位服務。
黃男州指出，海外布局也是玉山第四個十年的重要關鍵策略之一，2022年新增泰國曼谷、越南胡志明市代表人辦事處，也預計於2023年在日本福岡設立新據點，達到10國31個據點的重要里程碑，發揮跨境整合優勢，打造海外金融平台。
黃男州說，過去除了持續桌球的運動外，最大的興趣就是閱讀。他推薦柯林斯（Jim Collins）的書「恆久卓越的修鍊」和「A到A+」，企業從優秀到卓越，需要有核心價值和理念願景，結合志同道合的夥伴一起往前行，以精準的策略，和高度的執行力，把公司的資源做充分的運用。
玉山也在今年邀請Thinkes50 No.1 Amy Edmondson來台演講，與台灣分享如何運用心理安全感的力量打造堅韌無畏的組織，與台灣企業共同邁向永續未來，創造獨特的影響力。
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