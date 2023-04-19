台灣參與美國NASA太陽風暴研究受肯定 升級計畫再持續

生活中經常使用的衛星導航、及目前全球積極發展的低軌衛星通訊等新科技，都會受到太陽風暴產生高能粒子影響，美國太空總署推動AMS研究計畫，希望徹底了解高能粒子的變化，台灣團隊也參與其中，最新成果紀錄11年一個完整太陽周期的資料，為太陽系的研究提供關鍵數據，受到全球矚目。

台灣團隊包括成大、中研院、國家中山科學研究院與漢翔公司，成大表示，AMS是由諾貝爾獎得主、丁肇中院士主持的多國合作計畫，由於先期的成果相當不錯，台灣的貢獻受到肯定，上個月美國太空總署（NASA）已核准第2期升級計畫，將持續與台灣合作。

相關研究成果最近發表在國際《物理評論快報（Physical Review Letters）》上，受到編輯特別推薦並選為特別新聞，顯示研究的重要性。中研院物理所特聘研究員張元翰表示：「這是人類首次精確測量一整個太陽週期內，宇宙射線中不同電性粒子的流量變化。研究結果顯示了現有的理論無法解釋的趨勢，對太陽系內太空環境研究提供了關鍵的數據基礎。」

成大物理系教授楊毅表示，在這個太空發展爆炸的時代裡，不論是在GPS導航、低軌通訊等等，都與我們每個人的日常生活息息相關，因此在設計用於太空中的儀器以及規劃未來人類去太空探索時，必須要非常了解宇宙輻射帶給這些儀器與人類身體的影響，其中最重要的宇宙輻射來源之一，就是由太陽風暴所產生的高能粒子。

AMS（阿爾法質譜儀Alpha Magnetic Spectrometer）實驗利用過去11年（也就是一個完整的太陽周期）蒐集資料，做出的最新研究顯示，電子與質子的能量分部隨著時間的變化有顯著的不同，不同年份時電子跟質子的能量增減趨勢不同，例如2011到2014時電子與質子能量隨著時間同時遞減，但2015開始電子與質子能量卻隨著時間遞增，而到2021年時又再度承線遞減狀態，在短時間的周期中也有明顯的差異。

要能夠精準從大量的帶正電的質子（絕大部分的宇宙射線）中分辨出帶負電的電子，必須仰賴AMS探測器中的磁鐵以及精密軌跡探測器。而台灣團隊在2017年至2020年所參與的AMS-02 UTTPS升級計畫就是確保精密軌跡探測器可以持續運行到AMS任務結束為止。中研院與中科院所負責的UTTPS電子學系統，以及成大與漢翔所共同研發與製作的UTTPS散熱板，都是整個AMS-02 UTTPS計畫中的關鍵部分，台灣團隊的成果也受到丁肇中院士以及NASA的肯定。