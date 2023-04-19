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打造AI海洋專用水下無人機 中山大學助攻學研綠能

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學執行國科會半導體射月計畫「水下無人載具人工智慧系統關鍵技術研發」整合型計畫，打造具備AI能力、100%MIT的海洋專用水下無人機。圖／中山大學提供
中山大學執行國科會半導體射月計畫「水下無人載具人工智慧系統關鍵技術研發」整合型計畫，打造具備AI能力、100%MIT的海洋專用水下無人機。圖／中山大學提供

中山大學執行國科會半導體射月計畫「水下無人載具人工智慧系統關鍵技術研發」整合型計畫，應用AI與深度學習技術，導入通訊技術、半導體、嵌入式系統，成功打造台灣第一台具備AI能力、100%MIT的海洋專用水下無人機，在辨識速度、影像資訊豐富度、定位、避障導航、充電效率等享有技術優勢。

自主式水下無人機（Autonomous Underwater Vehicle, AUV）技術，對海洋建設與學術發展非常重要。負責計畫的中山大學研發長王朝欽表示，相較於空中無人機，海洋專用水下無人機面臨更嚴苛的環境考驗，團隊開發低功耗、高效能的輕量化神經網路演算法與硬體加速器，並應用影像除霧、色彩還原與LED智慧補光等AI技術，將水下物件辨識正確率提升至80%以上，且辨識速度快如人眼，約為每秒辨識20張照片的高速效能。

中山大學指出，這台搭載創新AI技術的AUV，可辨識玻璃瓶、寶特瓶、輪胎，可望助攻海洋環保、汙染監控工作，也能夠辨識潛水員、獅子魚、海龜、鯊魚、魟魚等20多種生物，能夠用於精準漁業養殖、海洋搜救。除了物件辨識外，團隊還為AUV搭載海床底質聲學遙測分析AI系統，能夠分析泥、沙、岩石等海床材質，可應用於國防（潛艇）、綠能（離岸風電）、魚探機等領域，例如精準有效監控離岸風電基樁周圍土壤變化情形，助攻台灣未來綠電產業發展。

「水下無人載具人工智慧系統關鍵技術研發」計畫為期四年，為了驗證研發的AUV能夠克服泥沙、洋流、光線昏暗等海洋環境考驗，團隊將AUV分階段於高雄港、安平港、小琉球外海實測。王朝欽還特地受訓考取「初階開放水域潛水員」執照，下海實測。電池電力是所有無人機都必須面對的挑戰，為了降低AUV下水後的耗電，現階段必須取捨即時學習，以達到可即時辨識。

水下世界背景噪音大，聲波傳導更為複雜與困難。中山團隊首度在小琉球外海實測時，就發生母船下達啟動聲音訊號後，AUV卻無法啟動的狀況，透過加大聲音發射功率、發射角度對準AUV方位、避開海床或船隻等聲波折射干擾因素三管齊下，AUV能夠在近半海浬外接收到母船發出的訊息，順利啟動。

AI 團隊 小琉球 中山大學

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