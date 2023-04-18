和藹教授「月付45K」留他讀博士 網揭殘酷實情：老闆鬼話別信

不少人大學畢業後，仍持續在專業領域鑽研，向上考取研究所。然而一名網友在Dcard分享自身經驗，表示教授竟願意每月支薪45K，希望留住他繼續攻讀博士，自己則是對這樣的提案相當心動，吸引網友們熱烈討論。

原PO表示，教授說由於原PO的研究題目當中，有很多細節能發表至頂尖期刊，只當碩論太可惜，因此給出條件。不僅願意支付原PO月薪45K直到博士班畢業，且保證讓他擔任第一作者，並可直接寫成博論，四年內就可完成發表順利畢業。

談及教授平時為人，原PO讚道，教授過去總是耐心指導meeting，幾乎沒有發過脾氣，相處上蠻像一個和藹的老爺爺，因此面對教授開出的條件，他實際上「有點心動」。

對此，有網友大讚條件相當不錯，「讀博值得」、「如果教授人品不錯，這樣的條件真的蠻好的，尤其現在景氣不好，蠻適合念博班」、「如果是真的話還蠻棒的，如果還有辦法申請到獎學金的話，收入以博士生來說已經非常好了」；不過也有人反對，「Part time（兼職）讀博吧，給自己後路」、「不要相信老闆說的任何鬼話 ，一堆最後承諾打折的例子」。

幾位過來人則分享自身經驗，認為條件「聽一半就好」。一名女網友表示，當初教授付錢讓她讀博士，頭洗下去後，才說須去不同系上兼任助理，最後不僅錢沒領到那麼多，更沒有讀完；另名男網友指出，教授在碩班從來沒罵過自己，不料博班後，幾乎沒聽到稱讚，反而嚴厲要求他，因此建議想讀博士「熱情不過，不要輕易嘗試」。