焦糖哥哥畢業！自揭碩論比對相似度4% 網見題目笑了：只有你能寫

「焦糖哥哥」陳嘉行於2019年錄取中山大學社會學系碩士班，時隔近3年半，14日終於公布畢業好消息。他也在臉書上公開自己的碩士論文，研究題目「販售愛與微笑：台灣兒童台『哥哥姐姐』的勞動過程初探」切合過去經歷，吸引大批網友們朝聖。

過去曾任MOMO親子台節目主持人，陳嘉行談及研究初衷，他希望大家可以關心這些陪伴孩子、家長的「哥哥姐姐」的勞動狀況。而面對政壇論文抄襲風波不斷，他也不忘自清，揭露論文經系統比對後相似度僅有4%，且幾乎都在最後的參考文獻。

「焦糖哥哥」陳嘉行公開研究所畢業論文。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「焦糖哥哥-陳嘉行」

貼文一出，網友們紛紛留言祝賀，「這題目很有趣」、「4%是誇張得低耶！厲害」、「謝謝您研究這個題目且堅持努力不懈，週末來拜讀！相信尤其對演藝界人士來說，不但很有意義也可以學到很多」、「這個題目大概只有你能寫了，藍白沒有從中作梗的空間了」、「還沒看先下載，我要說論文字體選得很舒服」、「一出版，閱讀量就超高的論文耶」。

消息傳到Dcard論壇，網友們紛紛大讚陳嘉行一撇酸民質疑「說到做到」，「販售愛與微笑標題好好笑哈哈哈哈」、「內容以一個碩士生的水準來說中規中矩，不過對比度比大部分混畢業的要好了」、「自傳寫得比小智好」。