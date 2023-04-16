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他從私立科大拚上國立研究所 親戚戰校還嗆「我去考都台大」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的親戚竟聲稱，自己去考也能上台大，沒台大也有交大，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
原PO的親戚竟聲稱，自己去考也能上台大，沒台大也有交大，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

考不上錯了嗎？日前一名男網友在網路上發文，表示親戚得知他從私立科大推甄到國立研究所後，不僅沒有給予正面鼓勵，反而還指指點點，讓他感到相當不滿，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「被親戚戰學歷」為題發文，他透露親戚得知他從私立科大推甄到某國立大學資訊工程研究所後，每次聚會都會說「怎麼沒有考上什麼什麼學校」，讓他聽了相當難過又氣憤，「考不上錯了嗎？」然而，親戚聽到原PO畢業後的薪資待遇不錯，又會要求他請客吃飯，「有完沒完啊！他們自己也才國小沒畢業，就在那邊說『我去考也能上台大，沒台大也有交大』」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的很多老人會幻想自己能上好學校」、「真的有人在現實戰校喔？」、「戰學歷、戰科系就算了，最討厭有些親戚用成績斷定一個人的人格」、「第一次看到有人沒大學還敢戰校…臉皮比我的床墊還厚」、「好險我三等親內都學渣」、「我都說在超商打工，看他們滿臉優越的嘴臉」。

也有網友分享類似經驗，「我家人也是欸，高中畢業而已，就在說自己應該也可以考上台大，罵我上這什麼破學校」、「我親戚也說台大、交大他們隨便考隨便上，只是不愛唸書愛自由跑去開計程車」、「我從私立科大考上清大，一樣被嗆爆，被親戚說讀研究所沒有用，那些時間還不如拿來工作，學歷不能當錢用，還被私底下說我是不想出去工作，不想面對社會現實」。

親戚 科系 Dcard 台大

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