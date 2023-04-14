聚焦數位賦能與永續發展 政大成立特色研究中心與ESG產學聯盟

政大教育學院13日舉行「數位賦能與永續發展研究中心」暨國科會「數位賦能與ESG永續創新產學聯盟」揭牌儀式，現場邀請教育部林明裕次長、宏碁集團創辦人/智榮基金會施振榮董事長、政大李蔡彥校長、新北市張明文局長、台北市鄧進權副局長、新竹市童鳳嬌處長、桃園市蔡聖賢專門委員、政大教育學院郭昭佑院長、政大教育學院創院院長秦夢群名譽教授、中華民國教育行政學會吳政達理事長、研究中心與ESG產學聯盟顏敏仁執行長、中華民國中小學校長協會張信務理事長及多位產業界及學界貴賓共同揭牌見證，象徵研究中心與ESG產學聯盟正式啟動科文雙融及永續發展教育研究推動與產學合作發展，運用政大教授群與美國MIT及歐美大學國際團隊共創研究發展的「SSD永續系統管理科學」，以數位賦能科技及永續發展教育輔導協助學校及企業組織提昇永續發展競爭力，發揮教育創新、產業創新與社會創新實踐影響力。

擔任聯盟顧問的施振榮董事長，對政大師生及產學聯盟企業家進行專題演講，從王道談數位賦能與永續發展以及為臺灣培育科文雙融人才的教育創新。施董事長鼓勵將臺灣過去數十年來所累積的科技與硬體實力，有效融合精緻文化內涵，以更高層次的人文精神展現於教育及產業創新，是數位經濟時代的永續發展重要方針。

教育部次長林明裕表示，面對數位經濟與新時代世界公民的永續發展目標，教育是培養未來人才及帶動產業經濟與社會褔祉的百年大計。很高興看到政大和國際大學同步領先研究發展數位賦能與永續教育，並和產業界合作推動教育及產業創新實踐，提昇臺灣下一代的競爭力。

政大校長李蔡彥表示，數位賦能與全球數位轉型浪潮已勢不可擋，臺灣AI發展優勢在文化多元性，人文應用將是關鍵。該思考怎麼去滿足消費者未被滿足的需求，並透過好的介面模式，獲得認同與使用。能理解使用者並讓科技應用能夠發揮作用的人才，更符合產業所需。

政大教育學院院長郭昭佑表示，數位賦能與永續發展研究中心以培育能適應未來多變環境，科技與人文兼備的跨領域國際人才為成立宗旨。希望發展政大特色學科領域，鏈結聯合國倡議之ESD永續發展教育以及SSD永續系統發展研究與教育創新實踐。

研究中心主任暨ESG產學聯盟執行長顏敏仁表示，國科會產學技術聯盟旨在運用學界長期研發的國際領先技術以協助產業界提昇競爭力創造價值。很榮幸政大團隊能和MIT等國際頂尖大學及工研院合作，提出「SSD數位創新管理矩陣」與產學創新教育整合輔導計畫，協助企業更智慧有效進行ESG永續商業模式轉型創新及產業價值鏈升級。同時也從產學合作回饋到教育創新與社會實踐。

冀望透過聯盟揭牌儀式啟動營運，營造一個鼓勵大學師生響應聯合國永續發展目標，持續運用「學界的科研技術」裨益我國產業及早於校園階段實現布局，培育更多具前瞻數位科技能力與國際接軌發展的關鍵人才。

政大教育學院13日舉行「數位賦能與永續發展研究中心」暨國科會產學聯盟揭牌儀式。圖片提供／政治大學

政大教育學院「數位賦能與永續發展研究中心」暨國科會產學聯盟揭牌儀式，邀請產官學界共同揭牌。 圖片提供／政治大學