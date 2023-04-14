近萬根桂竹打造 清大原民族科學發展基地「竹屋」啟用

教育部與原民會挹注4千多萬元在國立清華大學打造全台首座原住民族科學發展基地「竹屋」，今天在原民耆老祈福見證下落成啟用；竹屋從新竹縣尖石鄉就地取材、運用近萬根桂竹打造而成，且為符合建築及消防法規，在內層以鋼筋水泥強化結構，是一棟具有建築與使用執照並可在其中教學辦公的原住民族竹建築，展現泰雅原住民風情。

清大竹屋的啟用儀式別開生面，邀來原住民耆老祈福並贈刀，由清華大學校長高為元代表接受。這套雙獵刀為花蓮太魯閣族知名的銅門父子獵刀，象徵祖靈庇佑，未來將成竹屋鎮屋之寳。

與會貴賓立委高金素梅、監察委員范巽綠、教育部高教司司長朱俊彰、綜規司司長鄭淵全、原民會教文處處長楊正斌、綜規處長王瑞國科會科國處處長葉至誠、國衛院主任陳仁棍、副院長孫大川、清大前校長賀弘、清大前校長陳力俊、民族科學發展中心16族詢委員等人共襄盛舉。

清大2019年設立全台第一所原住民族科學發展中心，主任傅麗玉表示，竹屋建築師林志成在設計之初即拜訪生態專家與原住民族代表，竹屋內部打造可容納50人的視聽空間及辦公室、會議室，地下室則為文化展間。戶外還有貯放小米的谷倉、3公尺高的瞭望台及三石灶等原住民族傳統生活設施。

特別的是，竹屋地下室為教學展示空間，可以AR增實境裝置來進行沈浸式體驗。傅麗玉表示，只要使用教室內的平板或用自己的手機下載應用程式，就能跟著「吉娃斯愛科學」動畫裡的女主角吉娃斯，還有調皮的猴子和愛吃的小男孩飛卉，介紹有關太空艙、竹屋及石板屋的各種科學知識。

傅麗玉表示，清華原民科學中心已研發超過17組探究實作的體驗模組，包括AR擴增實境、VR虛擬實境及DIY動手做；未來竹屋內外都是學習的場域，將帶領學員在附近就地取材親手體驗製作泰雅木琴、螺旋槳、山羌笛、竹槍等，將動畫裡的玩具化為實物。