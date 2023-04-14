聽新聞
test
0:00 / 0:00
金大建築系學生展創意 瓦楞紙編織建築作品引人入勝
國立金門大學建築學系為提升學生的設計能力，近期舉辦實構成果作品展，吸引許多校內外師生和社區民眾前往觀賞，這些作品都是大一學生所創作出來，他們以紙板為媒材，透過各種卡接的技巧來設計作品，展現豐富多元的創作能量，不少人看到都說，學生們很厲害，很有創意。
活動指導老師吳松德教授表示，此次共有10件作品在綜合大樓5樓建築系空間展出，這些作品全都使用瓦楞紙作為創作材料，透過幾何單元進行組合、卡構或編織等方式，建構可以支撐與跨距的結構形式，呈現出1:1的實體構造空間，同時藉由對環境的觀察與試驗，討論構造體的環境關係與使用行為，傳達建構主題與行為空間意涵。他也提及，要特別感謝林美吟、袁興言、顏彬峰、李俊凱等老師，對此次活動的協助。
金大建築系主任張旭福指出，此次設計成果作品展，藉由實體建構過程來訓練每位學生，以最接近真實的構築方式來面對構造與建構材料的特性，來強化在空間、美感、構造、材料等方面的認知。並透過測試瓦楞紙與其他材料的結合構築形式，例如木材、金屬、竹、水泥、石材等，分析材料的可及性與比例關係。
金大建築系表示，此次作品展，是一個很棒的實作學習過程，學生在創作過程中學習到團隊合作的重要性，與許多不預期問題的解決方案等，都充滿很大的挑戰性。此外，參展學生並製作3分鐘的影片，來表達設計的構想與做法，並分享彼此的學習心得。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言