阿曼王國國會議員參訪東華大學 盼加強能源技術合作

阿曼王國國會上議院議員Honorable Hatim Al Taie參訪國立東華大學，了解氫能源技術發展方向，雙方就再生能源議題與相關技術發展分享，探討如何加強雙方在能源技術的交流與合作。議員也希望未來能送學生到東華大學攻讀學位，並將所能回饋社會。

東華大學今天指出，Hatim Hamed AI Taie昨天由外交部亞西及非洲司副參事高國亮等人陪同，參訪東華大學，也邀請前駐阿曼王國臺北經濟文化辦事處副參事魏煥忠與會交流。

東華大學國際事務處安排邀請東華能源科技中心，針對太陽能光電系統與太陽能電池、氫及再生能源技術等主題簡報分享。內容包含太陽光電輔助電解水製氫、電極材料、氫於水素水的商品應用、氫燃料電池與通訊網路系統整合氫燃料電池系統暨防災共構站觀摩等，雙方交流成果豐碩。

Honorable Hatim Al Taie對東華大學在再生能源領域的研究與發展，給予高度肯定。表示未來將與東華大學保持聯繫，探討如何加強雙方在能源技術等方面的交流與合作。議員也對於國際專修部表示興趣，希望未來能送阿曼王國學生到東華大學，先修華語1年培養語言能力基礎，再續留攻讀學位。