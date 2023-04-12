學妹「服務」教授換工作 他握鐵證陷天人交戰：恐在這行甭混

學生選擇攻讀研究所除了興趣外，替未來職涯尋求更好出路也是選項之一。一名網友在Dcard抱怨，他提到和學弟替教授做牛做馬，原本該到手的產學就業保留名額，卻突然被替換成平常沒做事的學妹，雖然原PO手上握有學妹和教授「肉體交易」的鐵證，但他擔憂教授在業界影響力陷入天人交戰，不知是否該舉發教授的獸行。

一名網友在Dcard發文抱怨，他提到當初進研究所以為自己很幸運，跟到一位實力強的知名教授，雖然後續教授不斷接國科會或產學合作計畫把原PO和學弟「往死裡操」，但教授不斷拍胸脯保證會替2人爭取產學就業的保留名額，因此無論熬夜趕計畫書、充當教授司機，甚至補助津貼被教授A走，原PO都毫無怨尤，還為此延畢一年。

不過在研究所進來一名學妹後風雲變色，學妹除了整天和教授跑出去不用做事，甚至上課隨便交報告都能得高分，連計畫書也擺爛丟給原PO處理。不料快畢業時，合作的企業主管突然詢問「產學名額怎麼被撤換」，原PO追問才得知自己和學弟被新來的學妹和別組人馬撤換，其中一人還是教授好友的兒子。

突如其來的噩耗讓原PO傻眼，不知道自己和學弟犯了什麼錯惹怒教授，大嘆頓時覺得未來迷茫。

想不到過幾天原PO回實驗室收拾東西時，撞見不會抽菸的學妹突溜上頂樓，原PO和學弟偷偷跟上一看，驚見學妹在天台「服務」教授。努力許久，忍受教授奴役和壞脾氣才到手的工作，卻被獻出肉體的學妹取代，讓原PO大喊「真的很不甘心」。

原PO回憶，後來碰到教授時對方還裝傻，「是企業方要換掉你們，我很生氣但也沒辦法」、「最後能做的就是幫你跟學弟寫推薦信，報我名字很多公司會想要，你們自己也要檢討看看哪裡有做錯」。

最後原PO統整手上握有「教授和學妹的2分鐘私密影片」、「靠關係學弟的缺課紀錄與抄襲報告資料備份」，但他正苦惱是否該公開教授行為，以免未來學弟妹受害。他坦言，教授在業界影響力巨大，若公開他的行為「很有可能以後在這行不用混了」；另外，雖然氣憤學妹透過肉體換到工作，但也不想因此摧毀她的人生。

文章曝光後引起鄉民熱議，有人表示「這種敗類不把他爆出來讓他身敗名裂，是打算還要讓他再害多少人」、「好噁心的兩人，而且怎有辦法對自己學生做這種事」、「現在公審那麼強，你公布是教授不用混」、「畢業後進公司再公布，這種教授真的很要不得，鬧得越大他越不敢對你怎麼樣」。

不過也有人勸原PO三思，「勸你還是別多管閒事，這社會有關係比有能力還來的重要」、「公開了感覺問題會很多，說不定你以後被偷搞都不知道」、「先畢業再說，文憑拿到了玩法多的是，簽名沒拿到，玩你的方法多的是」、「如果沒有背景還是不要招惹一些你得罪不起的人比較好，學校就是社會的縮影，職場裡更多靠關係進來不用做事的」。