重憂鬱險住院...豪宅夜班保全拚存款 考研上中字輩「華麗轉身」
有志者事竟成！一篇「保全、憂鬱症考上研所，勉勵自己與他人」的文章近日在Dcard發燒，文中網友分享自己坎坷的求學歷程，曾從事高危險性工作、罹患嚴重憂鬱症，卻仍不放棄升學夢，最後成功在26歲考上研究所。
原PO分享過去求學路坎坷，曾就讀第一志願高中校排95%、重考大學失敗，最後讀了純理組科系，畢業後在沒有就業技能的情況下，就先去服兵役了。退伍後，原PO回顧過往求學的慘澹人生，讓他身心俱疲，導致患上嚴重的憂鬱症與焦慮症。
原PO回憶，當時每天只能靠藥物控制病情，差點就要住進精神病院。出社會後，他只能挑選高危險性的勞力活，然而看著身邊的朋友一個個四大、海外碩畢業，卻也讓他心生羨慕。直到有了存款後，原PO決定給自己一個挑戰，毅然決然報考研究所，為此轉職為大夜班豪宅保全，平常陪住戶聊天、巡邏指揮，剩下時間則看書做簡報、練習推甄，並依然努力加班。
「很幸運自己推甄正備取央、興、山（中央、中興、中山）這三間學校」。原PO提到，科系是非電資工學院，不過由於是考取跨領域系所，有中字輩已讓他心滿意足，而後更找到大咖的指導教授，更耳聞學長姐畢業後都去台積電就職。
原PO談及研究所生活，這學期除了報paper（書報討論）、練點coding（程式）、修些必修課適應環境外，學校也會主動關心自己的身心狀況，定期提供免費諮商，教授還會提醒他申請萬元獎學金。種種變化，也讓今年26歲的原PO有感而發，回顧考研路上障礙重重，「至少我站出來面對了」。
文末，他也表示，無論是準備考取研究所的考生，還是正水深火熱的碩博生，希望都能因此受到鼓勵，為了理想、滿懷熱忱地生活下去。
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