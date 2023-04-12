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台東大學學生餐廳自助餐隨便夾「直逼200」 哀鴻遍野慘況曝

聯合新聞網／ 綜合報導
台東大學學生餐廳這樣隨便夾就要快200元，許多網友直呼不可思議。圖擷自爆料公社
台東大學學生餐廳這樣隨便夾就要快200元，許多網友直呼不可思議。圖擷自爆料公社

通膨列車開進校園！全台物價飛漲，不僅一般民眾荷包破洞，現在連學生族群也唉唉叫。網友在爆料公社po出台東大學上個月開幕的自助餐照片，三配菜一主菜+白飯160元、三菜105元、四配菜一雞腿+白飯共180元，網友說，「才知道原來台東物價這麼可怕，還是在校園裡！」

Po文的網友寫道，開幕第一個月價格還算合理，這兩天突然開始秤重，自助餐店被問說怎麼算的價格這麼貴，結果店家逢人就哭說「物價很貴」，網友氣得表示，「那你不要開好了！」

此外，網友也認為「自助餐的算錢法」常常把大家搞得一頭霧水，永遠無法搞懂算錢阿姨的目測標準，從照片來看，不同學生夾的菜，有只有菜飯沒主菜的，有青椒炒肉主菜的或是主菜是雞腿的，價格直逼外頭連鎖速食店的套餐。

貼文一出也引發不少網友共鳴表示，「是連餐盤的價格一起算嗎？」、「很難想像這種會出現在校園」、「太扯，不如外訂便當」、「不合理生意就會慢慢下滑了」、「學校沒其它選擇了嗎？」

還有人批說，「以為在大學裡面開餐廳穩賺不賠嗎？」、「扯到不行……什麼時候學餐那麼好做！」、「自助餐，隨意喊價賣」、「現在青菜也沒貴到這種程度吧」、「這太狠了」、「比台中市區都還貴」、「什麼時候信義區跟101搬到台東了。」

其他人也認為別人的學餐都是嘉惠學生，這樣太誇張了，不確定是否學校收業者的租金太貴？也有人看了照片覺得，「菜量看起來是有多，但是學生價不應該這麼貴。」

台東大學學生餐廳這樣隨便夾，都只有青菜而已也要105元。圖擷自爆料公社
台東大學學生餐廳這樣隨便夾，都只有青菜而已也要105元。圖擷自爆料公社
台東大學學生餐廳這樣夾也要160元，餐盤中間還有一格是空的。圖擷自爆料公社
台東大學學生餐廳這樣夾也要160元，餐盤中間還有一格是空的。圖擷自爆料公社

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