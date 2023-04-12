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東海大學打造永續願景建構韌性未來 奪USR大學社會責任獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
《遠見雜誌》舉辦第四屆USR大學社會責任獎，東海大學在「永續報告書」類組奪冠。圖／東海大學提供
《遠見雜誌》舉辦第四屆USR大學社會責任獎，東海大學在「永續報告書」類組奪冠。圖／東海大學提供

《遠見雜誌》舉辦第四屆USR大學社會責任獎，東海大學在「永續報告書」類組奪冠。東海的USR永續計畫中相當重視與在地的連結，無論是針對台中市西屯區所發展出的高齡長照2.0支持系統與開放式養生村、大肚山偏鄉中小學的教育翻轉與地方創生，以及從東大溪到筏子溪的永續水環境公民運動，都是從在地核心社會議題出發所發展出來的社會實踐行動。

東海自創校就肩負大學社會責任，近年來更在全球推動永續的道路上，積極扮演將永續指標與教育融合的推動者，在永續發展推動上屢獲肯定。

東海過去1年來，積極成立「永續發展辦公室，與台灣永續能源研究基金會共同簽署「大學永續發展倡議書」。東海自2020年遠見雜誌推動大學社會責任獎，便拿下第一屆遠見「大學USR傑出方案-生活共榮組首獎」，爾後年年首獎入袋，2023更拿下擁有最佳永續願景、執行、成果的「大學永續報告書」首獎。

東海大學校長張國恩表示，在資金有限的情況下，要在2030年前完成淨零碳排之路困難重重，東海唯有建構永續的遠景，才能以更好的策略方針，有效的規劃與執行，勇於面對邁向永續道路所要突破的困境。他說，在推動大學社會責任的道路上，東海更有責任培養擁有跨域能力與關懷氣候變遷等複雜議題的學生。

東海校務研究辦公室執行長許書銘說，東海著眼永續遠景的執行推動，在校長張國恩的努力下，將通識教育、勞作教育、博雅教育、都跟USR和永續整合在一起。

東海大學 願景

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