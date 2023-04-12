首例公私併 台科大分期併華夏

國立台灣科技大學與華夏科技大學昨各自召開校務會議，通過「整併計畫書」，兩校將首創「公私整併」，但為保障教職員工作權及學生受教權，將採取循序漸進，分期整併模式，預計五月初向教育部提報整併計畫書。華夏科大預計一一二學年停招、一一五學年度結束後停辦，已入學的在學生屆時將持華夏科大畢業證書。

台科大和華夏科大兩校日前重啟整併，並成立整併推動小組，昨各自召開校務會議。台科大主秘呂政修表示，雙方同時召開校務會議，通過整併計畫書，華夏預計步入退場，並將校地等捐贈予台科大。

呂政修談到，華夏科大於過渡階段，校地可無償提供台科大使用，並由台科大維運校地和建物。台科大同時也支撐華夏科大學生，屆時將提供圖書館資源、學分學程、跨校選修課程等。但華夏科大需再經由董事會首肯，預計整起整併案五月中旬可由教育部確定，屆時華夏科大就會步入停招。

華夏科大主任秘書鍾國強表示，校方預計四月底前將整併案提報董事會，若董事會同意，預計五月初將整併計畫書送至教育部，最快五月底宣布一一二學年停招。

由於華夏科大專任教職員目前受領私校公保，台科大預計以「專案教師」接收華夏科大教職員工。台科大表示，尊重教職員意願，依據專長經歷、適才適所，由台科大分四至五年，逐年聘任為編制外專案教師及約用職員。

鍾國強談到，屆時若以專案教師聘用將轉為勞保身分，身分轉換上可能有一些權益損失，董事會將精算、補貼教職員損失。

鍾國強也說，已入學的華夏學生可原校畢業，「不會讓學生延畢」。預計今年八月起，台科大就會先到華夏科大開設電動車、數位多媒體、智慧零售行銷等三個微學分學程，學生可免費修讀，屆時從華夏畢業取得華夏科大畢業證書，也將加註修讀過的台科大學分學程。

私校工會則說，期待政府能修法，讓公保及勞保年資銜接，私校退撫制度也能與勞退制相互轉換，才能保障私校教職員權益，有利私校及公校人才流動。