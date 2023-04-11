快訊

母為醉兒落水喪命索381萬國賠...不能隨便喊 國賠流程看這邊

法警搞烏龍錯放人犯 桃園地院道歉了

迪士尼樂園偶遇54歲邱淑貞 零修圖照「虎背熊腰」網差點認不出

因應ChatGPT生成藝術新趨勢 亞大邀專家現身說法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發（中）與副校長陳大正（左一）、國際生成式數位藝術家吳哲宇（左二）、當代藝術創作家張明曜（右二）、產學長王昭能（右），在ChatGPT生成藝術工作坊對談。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（中）與副校長陳大正（左一）、國際生成式數位藝術家吳哲宇（左二）、當代藝術創作家張明曜（右二）、產學長王昭能（右），在ChatGPT生成藝術工作坊對談。圖／亞洲大學提供

因應ChatGPT生成藝術的新趨勢，亞洲大學今率先舉辦「ChatGPT生成藝術工作坊」，邀請藝術家對談AI生成藝術思維、新時代互動設計，以及ChatGPT在區塊鏈應用等話題，把新思維帶進校園，讓年輕學子在AI時代找尋自我定位。

受邀的有當代藝術家張明曜、國際生成式數位藝術家吳哲宇、區塊鏈線上學院創辦人李婷婷等人。

校長蔡進發表示，學校4年前即推AI課程，為因應ChatGPT進展快速，日前舉辦ChatGPT對高教衝擊論壇，今則帶師生以新思維看ChatGPT生成藝術，並邀專家教導，如何面對不斷推陳出新的新科技。

他說，面對ChatGPT，不只是要擁抱，更要融入善用，才能創新未來。

張明曜以「當代藝術家的AI生成藝術思維」為題說，他最享受的是利用AI誤讀的意外，反而能生成全新的創作。

他以自己的作品「創世紀」為例說，他一直思索「是人在創世紀，還是AI在創世紀？」後來在與AI協商（詠唱）過程中，他不使用特定風格、藝術家名字當提示詞，且花很多時間不斷的調整，最終產生了全新創作。他認為，創作者必須堅持的是，把AI創造力拉回到自己身上。

吳哲宇以「新時代互動設計與創作者的AI大亂鬥」為題說，破壞式壓縮的AI創新時代將來臨。他使用AI設計一系列的作品「把自己取代的計畫」，將已知事物組合成不同位置的情境，如創造虛擬的AI生成藝術助理等，找到自己的需求與論點，並善用AI掌握主控權，才能夠成為「AI馴獸師」。

AI ChatGPT 藝術家 亞洲大學

延伸閱讀

東勢客家文化園區二期細部設計 拚明年上億工程經費拍板

「瀏海出油」可根治？台灣頭皮專家解答5大改善辦法，飲食管理要注意、「洗瀏海」小心越洗越油！

新加坡確診激增 專家：不排除與新變種毒株有關

從草間彌生到塩田千春 富藝斯展勾勒日本女藝術家軌跡

相關新聞

因應ChatGPT生成藝術新趨勢 亞大邀專家現身說法

因應ChatGPT生成藝術的新趨勢，亞洲大學今率先舉辦「ChatGPT生成藝術工作坊」，邀請藝術家對談AI生成藝術思維、...

博士高齡化／大齡博士兩頭燒 他念3博班拿不到學位 台大博士讀10年才畢業

台灣博士生修業年限為何愈來愈長？有研究顯示，理工博士生平均畢業年齡35歲，是所有領域中最年輕。醫藥衛生領域的畢業平均年齡37.6歲最高，且「民國100年以後」醫藥衛生領域師資有半數以上超過40歲才取得博士學歷。本報採訪多名學術界人士，發現有台大化工所博士生念了10年才畢業，有人前後念了3個社科領域的博士班卻還沒拿到學位，還有頂大博士生一年沒見過指導教授，因為教授拿到計畫案後就出國或忙著開公司，根本放牛吃草？

大葉大學資工系師生開發電力監測物聯網系統 獲吳素綢創意特別獎

彰化縣大葉大學資訊工程系教授蔡渙良、主任林仁勇帶領學生開發「交流電力監測物聯網系統」參加全國電子設計創意競賽，獲頒吳素綢...

葉丙成蠟筆小新姓名貼掉在台大總圖？本尊親留言這樣說

有網友今天在臉書「NTU台大學生交流板」發布一張圖文，「拾獲葉丙成教授（或是同名同姓同英文名的同學）的姓名貼，放在總圖三...

影／台南應用科大美術系畢業展 展出兩百多畢業生作品

台南應用科大美術系畢業生以「靄靄時」主題、今天舉辦畢業美展。陸續展出四技、七技兩百多名畢業生展出得意作品到4月28日，今...

超狂政見引發關注 候選人發聲：我沒想當選 會把票投對方

高雄大學法律系正改選系學會正副會長，有兩組參選人登記，現任學生議會議長鍾昌豫偕學弟陳顥文搭檔參選，提出10項讓人噴飯的政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦