因應ChatGPT生成藝術新趨勢 亞大邀專家現身說法

因應ChatGPT生成藝術的新趨勢，亞洲大學今率先舉辦「ChatGPT生成藝術工作坊」，邀請藝術家對談AI生成藝術思維、新時代互動設計，以及ChatGPT在區塊鏈應用等話題，把新思維帶進校園，讓年輕學子在AI時代找尋自我定位。

受邀的有當代藝術家張明曜、國際生成式數位藝術家吳哲宇、區塊鏈線上學院創辦人李婷婷等人。

校長蔡進發表示，學校4年前即推AI課程，為因應ChatGPT進展快速，日前舉辦ChatGPT對高教衝擊論壇，今則帶師生以新思維看ChatGPT生成藝術，並邀專家教導，如何面對不斷推陳出新的新科技。

他說，面對ChatGPT，不只是要擁抱，更要融入善用，才能創新未來。

張明曜以「當代藝術家的AI生成藝術思維」為題說，他最享受的是利用AI誤讀的意外，反而能生成全新的創作。

他以自己的作品「創世紀」為例說，他一直思索「是人在創世紀，還是AI在創世紀？」後來在與AI協商（詠唱）過程中，他不使用特定風格、藝術家名字當提示詞，且花很多時間不斷的調整，最終產生了全新創作。他認為，創作者必須堅持的是，把AI創造力拉回到自己身上。

吳哲宇以「新時代互動設計與創作者的AI大亂鬥」為題說，破壞式壓縮的AI創新時代將來臨。他使用AI設計一系列的作品「把自己取代的計畫」，將已知事物組合成不同位置的情境，如創造虛擬的AI生成藝術助理等，找到自己的需求與論點，並善用AI掌握主控權，才能夠成為「AI馴獸師」。