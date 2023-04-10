葉丙成蠟筆小新姓名貼掉在台大總圖？本尊親留言這樣說

有網友今天在臉書「NTU台大學生交流板」發布一張圖文，「拾獲葉丙成教授（或是同名同姓同英文名的同學）的姓名貼，放在總圖三樓64排架上」，從圖片可見是一張姓名貼遺失物，上頭印有台大電機系教授葉丙成的中英文姓名，且是知名卡通蠟筆小新圖樣，該文吸引上百名網友按讚。葉丙成本尊則在留言處澄清「我沒有印這種東西，最近也沒有這個需求」，並以疑惑的表情符號反問「不知道這是誰在印的呢？」，反遭學生質疑「不要因為蠟筆小新很可愛就不敢承認了」。

另也有一名網友今天在臉書「黑特帝大」發布一張圖文，「葉O成同學你的姓名貼紙掉在綜合自習室的樓梯間，幫你移到旁邊的平台上了」。該文也吸引破百名網友按讚，有網友標記身邊友人快來看，還有人反問「問他掉在樓梯間的機率是多少」、「每層樓梯間的距離是Poisson嗎」；也有人說「幫拿一張，我葉粉」、「排 抽一張」。

不過，葉丙成本尊在臉書「NTU台大學生交流板」的文章中留言回應，他表示「蛤！蝦毀？我沒有印這種東西，最近也沒有這個需求。」；他也說，「我們課程也沒有需要用到這個。」，並以疑惑的表情符號反問「不知道這是誰在印的呢？」。