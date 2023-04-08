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台大雙語教育4大困境 學生能力參差、2成要上輔導班

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣大學副校長指出，台大學生雖然能力強，但之前執行相關調查發現「細思極恐」，約35%學生須修讀進階英文才能修讀全英語課程。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台灣大學副校長指出，台大學生雖然能力強，但之前執行相關調查發現「細思極恐」，約35%學生須修讀進階英文才能修讀全英語課程。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

教育部委託台大等主辦「2023台灣高教雙語教育論壇」今天登場，台灣大學副校長丁詩同在論壇上指出，台大學生雖然能力強，但之前執行相關調查，發現「細思極恐」，約35%學生須修讀進階英文才能修讀全英語課程，再者，已有2成學生因英語能力達標可免修大一英文，但也有約2成的學生須編入輔導班。

教育部委託台灣大學及台灣評鑑協會舉辦「2023台灣高教雙語教育論壇」今天登場，全國上百名大專代表參與，並邀請台大副校長丁詩同以「雙語教育：台大願景與實踐」為題進行演講。

丁詩同分享台大推動雙語教育經驗，台大學生能力雖優異，但仍觀察到四個困境，首先是英語能力不足，根據台大外語教學暨資源中心資料顯示，台大約有35%的學生在修完大一英文後，仍須進一步修習進階英文，才能修讀全英語課程。

再者，丁詩同也說，國內普遍使用英語的環境較缺乏，學生表示，使用英語多是在課堂內，下課後就較無使用英語的機會。第三個困境，則是缺乏全英語課程（EMI）的修讀能力，約46%教師反映，學生英文程度無法理解EMI課程內容，且台大也執行校內EMI課程問卷調查，顯示約31%學生自認無法在全英語狀況下討論課堂主題。

丁詩同說，台大也面臨各校多會發生的學生英語程度參差不齊的狀況，推動全英語授課的教師中約有21%認為學生英語程度參差不齊；外文系統計資料也顯示，20%學生英語程度佳，已達免修大一英文的門檻，但也約有19%學生須編入大一英文輔導班中加強。

台大也提供相關因應措施，丁詩同說，部分學生因程度不佳導致不敢說、不敢修讀相關課程，台大為此開設「滔滔英語班」，將英語資源擴及低學習表現學生，減少班內程度差異，也能進一步提升學習動機。再者，學生若要於大二修讀全英語專業領域課程，學校也先研發「全英語培力課程」作為大一課程模組，先強化學生聽讀能力、培養說寫技巧。

台大校長陳文章則於接受媒體聯訪表示，外界對大專校院推動EMI課程仍有疑慮，如有些課程如中文系、法律系確實不容易以英語授課，目前台大採取的策略，是以領域專長模組、院學士、校學士等制度彌補不足。如果一門課有3個班級，一班全英語授課，仍有2個班用華語教學，學生可自行選擇。

台大 雙語教育

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