政大研發非入侵式AI偵測系統 準確偵測早期癌症

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大人工智慧跨域研究中心研究員、傳播學院兼任助理教授吳致勳帶領團隊利用AI人工智慧技術結合生物醫學研發「多類別癌症之非侵入式AI偵測系統」。圖／政治大學提供
政大人工智慧跨域研究中心研究員、傳播學院兼任助理教授吳致勳帶領團隊利用AI人工智慧技術結合生物醫學研發「多類別癌症之非侵入式AI偵測系統」。圖／政治大學提供

國立政治大學人工智慧跨域研究中心研究員、傳播學院兼任助理教授吳致勳帶領團隊「政大醫學院」，利用AI人工智慧技術結合生物醫學研發「多類別癌症之非侵入式AI偵測系統」，幫助患者在癌症早期準確辨別多類癌症，及早發現、治療並提高存活率。

根據衛福部統計，惡性腫瘤腸年位居台灣十大死因首位。政大指出，根據現行傳統癌症篩檢，一種檢測工具僅針對一種癌症，過程具侵入性和高風險，且昂貴又耗時。即便目前已發明液態活檢工具，只需抽血即可檢測癌症，但目前全球知名期刊報導的液態活檢工具只能區分患者是否有癌症，難幫助患者及早偵測。

吳致勳表示，其團隊構想動機，即是期望開發快速且低風險的癌症早期診斷工具，透過液態活檢工具以非侵入方式準確辨識多種癌症，幫助人類對抗癌症。

吳致勳說，團隊整合並建構全球最大「多類別癌症的血液中小分子核糖核酸表現量資料庫」，共有5000位健康民眾與4000位癌症患者的生物晶片資料，以便於攜帶的非雲端運算工具，開發出多種癌症早期檢測人工智慧系統，可幫患者精準檢測包括膀胱癌、食道癌、腦癌、肺癌、卵巢癌及前列腺癌六種癌症。

吳致勳表示，檢測工具安全、高效又快速，且敏感度高達90％，高於目前全球知名期刊《Science 2018》和《Annals of oncology 2020》發表的70％和54.9％，領先全球並能準確偵測早期癌症。

吳致勳研究團隊由各研究領域師生組成，包含智慧醫療、電腦視覺、行為模式識別、使用者介面設計、行銷管理及大數據分析等專長，期望透過人工智慧應用，協助精準醫學發展。

吳致勳也指出，團隊發現少量的關鍵小分子核糖核酸不僅能有效辨識多種癌症，降低臨床成本，也能進一步發現潛在的癌症治療策略。此外，目前此計畫已和學研單位及醫院進行合作，期望日後透過產學合作，能建立更完整的商業模式，造福更多病友。

癌症治療 患者 團隊

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