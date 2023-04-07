「台灣的大學都在急診室」清大前校長提3解方搶救高教

國立清華大學前校長賀陳弘日前應清大科技管理學院邀發表專題演講時發出警訊，直指「台灣都是血汗大學，目前大學都正處在急診室」。他提出3大解方，包括建立合理學雜費調整機制、強化大學自治、公私立大學合併等，將台灣的大學從急診室中搶救出來。

清華大學科管院長林哲群近日邀請賀陳弘在EMBA的「董總的經營哲學」課堂上，就台灣當下的大學教育現狀、體制、問題與前瞻性等議題，進行專題演說。

賀陳弘直言，台灣都是血汗大學，目前台灣的大學都正處在急診室。並分析大學面臨外憂與內患，「外憂是少子化、全球化、新科技橫空出世等；內患則是財務結構嚴重欠佳、大學數量太多而不分類，以及未落實大學治理等。」

賀陳弘認為，政府對大學的管控應以低密度為原則，若嚴刑厲法，大學創新之際必定動輒得咎，讓大學退化為行政機關的工具。尤其大學自治是民主憲政的一部分，應該完全擔起學術自治的職責，以學術為依歸、知識的創新與傳遞作為唯一的評鑑標準。

他主張在高教面臨危機之際，各大學必須有更多的自治權，才能加速內部的調整與創新。如果教育部繼續嚴密統管150所大學，「高教將會僵硬顢頇、整體失能。」

賀陳弘並分析，台灣1名大學生每年培育經費平均30萬元，少則10萬到20萬元，由於學雜費太低，「台灣現在是用2名幼稚園學生費用在培養1名大學生」，但韓國1名大學生培育成本為70萬到80萬元，日本超過100萬元，台灣連三分之一都不到，各大學都是以血汗拚搏。

台灣高教財務的兩隻腳，分別是政府補助與使用者付費，均蒼白瘦弱，並直指「不合理的低學費正在謀殺台灣的高等教育」；建立合理學雜費的定期調整機制，是挽救台灣高等教育必須做的急救措施。2004年以來物價指數上漲19%，18年來凍漲高教學費，就等於讓學雜費短缺1713億元，延誤高教發展。同時期受雇員工薪資攀升27%，家庭支持大學生就學的能力其實是與物價同步上升的。

此外，台灣出生率從90年代雪崩式下滑，但大學數量並沒有減少，導致部分學校面臨生存危機。賀陳弘認為，公私大學合併為公公併與私私併之外的突破式創新作法，也有法源可行性。

賀陳弘說，退場私校的教學單位停辦或重新整理併入公校，校產與部分人員轉以法人方式附屬於公校；具體方法可以延伸產學創新條例的附屬學院模式，如同歐洲大學聯盟里斯本宣言，大學可設法人機構，讓私校成為公校附屬法人與公校合併。