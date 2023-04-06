昔同窗棄醫牙讀台大「這系」 十年後現況掀熱議：沒一個後悔

醫學系、牙醫系、電資相關科系夯，分數門檻高，是不少學子心目中的理想志願。一名網友在Dcard分享，昔日就有幾名同窗雖有機會讀醫牙，最後卻隨心之所向，改念台大電機系，十年過去了，如今大家的現況曝光，引起熱烈討論。

原PO表示，自己畢業於某北部高中升學班，當年班上應屆加上重考，將近有20人上醫學系、牙醫系。然而，在身邊同儕都選擇醫牙及班導重重勸說下，仍然有幾個同學，分數雖然能夠上醫牙，卻還是選了台大電機，過了十年，原PO也來分享他們的現況。

原PO舉同學A、B、C、D為例，當年學測分別取得74、74、73、72級分，最後皆上台大電機。同學A直升碩班，畢業後當硬體工程師，新鮮人底薪加公司股票，月薪約16萬元，居家辦公能省房租，去公司則能省餐費。

同學B同樣留在台大讀碩班，後來去美國讀博士，曾想留在當地當教授，如今常看到同學B和其他留學生在國家公園打卡、渡假；同學C碩班念EDA（電子設計自動化），畢業後在新竹某外商工作，年薪第一年落在170萬元左右。

最後則是同學D，碩班讀數位ICS（積體電路與系統），畢業後去聯發科報到。原PO指出，雖然新人蜜月期過後加班時數不短，不過前兩年整輪領完應該不輸同學A。

原PO分析，就結果來看，雖然醫牙的發展穩定性比電資好，不過若分數能上醫牙，卻因興趣選擇電資，就應該要有信心能在這個領域混的比別人好，現階段的薪資、生活品質、未來發展性，都是不輸醫牙的，更直言「至少這幾個高中同學，沒有一個後悔自己當年沒填醫牙而填電資」。

貼文一出，網友們紛紛留言，「我是覺得中字輩以上電資，論收入都不會比醫牙差啦，社會地位那種無法量化的就不納入討論」、「中低階工程師被醫師超過，中高階工程師跟醫師持平，頂尖工程師的收入醫師完全看不到車尾燈。工程師就是地板比醫師低，天花板比醫師高太多」、「以我個人見解：在沒有任何興趣偏好的情況下，前期工程師勝，後期醫師勝。如果自己真的有特別喜歡的領域就別猶豫了」。

不過，也有人舉相反經歷，分享身邊同事當年捨醫念台大電機，主因是怕見血，雖然目前薪水還是比許多醫生高，但可能是豬屎屋（IC設計公司）比較操、壓力較大，如今覺得有點後悔；另外，也有當年學測74級分的前輩，電資學士畢業後不再往上讀，現在年薪約80萬元左右。