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迎向世界新趨勢 亞大263門課融入ChatGPT教學

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發（中）說，本學期有263門課，將ChatGPT融入教學。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（中）說，本學期有263門課，將ChatGPT融入教學。圖／亞洲大學提供

面對人工智慧浪潮，亞洲大學將ChatGPT、生成式AI融入全校教學。校長蔡進發說，本學期將有263門課，將ChatGPT融入教學，讓老師利用生成式AI工具精進教學，並讓學生能及早學習善用，培育不被取代的人才。

他說，ChatGPT、生成式AI變化快、衝擊大，為因應此一趨勢，亞大對於如何善用ChatGPT等科技工具，日前舉辦「ChatGPT在高等教育和產業發展的應變及創新」論壇，接著今起3天，還由資訊電機學院推出「生成式AI教育、技術與應用工作坊」，邀請美國IBM華生研究中心、史丹佛大學等10位國內外專家學者參與，深入探討、研習如何面對與善用。

副校長兼教務長陳大正說，已建立生成式AI的校、院級工作小組，全校6個學院及通識中心，在本學期從192門課增至263門課程，將ChatGPT融入教學，使全校師生都能正確善用ChatGPT，成為輔助應用的好工具。

陳大正說，該校近日陸續舉辦11場ChatGPT論壇、研討會、工作坊及研習活動，在「以人為本」的原則下，訂定融入課程的教學指引，像是如何保持批判性思考、創意與想像力、重視學術倫理規範，以及對ChatGPT、生成式AI所衍生之資安、個資、法律規範等，形塑一套老師教學、學生應用的良性模組，並滾動式修正，隨時提供給師生最佳輔具狀態，與全球AI科技結合，與時精進。

ChatGPT AI

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