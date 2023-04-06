清華大學起源庚子賠款 退款興學歷史文件曝光
國立清華大學今年創校112年暨在台建校67年，4月將展開校慶活動。清大今天指出，清華大學建校起源庚子賠款退款興學，清華企業家協會近日購得清光緒31年間的的電文複印件，校方也選出其中最重要的3件放大裱框，陳列於清華大學校長會客室。
清大指出，1900年義和團發起庚子事變引發八國聯軍。次年清廷與八國簽訂辛丑條約賠償戰事花費，連本帶利達10億兩為「庚子賠款」。其中美國向清廷求償2千4百萬美元，但後來駐美公使梁誠耳聞美國國務卿海約翰提到「美國所收庚子賠款原屬過多」，便開始陳請美方歸還未考慮減息所溢收的1000多萬美元款項。
清光緒31年（西元1905年）4月10日駐美公使梁誠上奏朝廷的一封電文，提及「似宜聲告美國政府，請將此項賠款歸回，以為廣設學堂、遣派遊學之用。在美廷既喜得歸款之義聲，又樂觀育才之盛舉。」並建議「以已出之資財，造無窮之才俊」。
根據外交部的紀錄，1911年清廷運用美國退款成立「遊美學務處」，4月29日清華學堂正式開學，這天也成為清華的校慶日。民國成立後，學堂改名為「清華學校」，1928年正式定名為「國立清華大學」。
清大指出，在清華首任校長羅家倫努力之下，清華大學基金交由中華教育文化基金會代管。兩岸分治後，這筆基金由當時的校長梅貽琦帶到台灣，並在新竹建校，國立清華大學迄今每年仍獲撥基金孳息，用於校務發展。
攸關清大設校起源庚子賠款退款興學相關的電文複印件，為外交部所有，現寄存於中央研究院近代史研究所。清大指出，清華企業家協會副秘書長林彥穎是清華原科系及電機系校友，為讓學弟妹了解清大歷史，積極奔走購得其中10件與庚子賠款退款興學相關的電文複印件共43張。
林彥穎說，參觀國外名校如哈佛、牛津、史丹佛、麻省理工學院等，可以看到他們都很重視自己的歷史與傳承，珍藏並展示百年前的教具及最早的科學儀器，清華也不能忘其所始。
清華大學校長高為元在許多國際交流場合都惠提到清華以庚款退款建校的歷史，他看見這些珍貴文件難掩心中感動，他說，從這批珍貴文件可以更清楚清大的DNA，清華創立於戰亂動盪之際，透過學術研究及人才培育推動國家社會的進步，也可映照今日以人為本、自強不息的治校理念。
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