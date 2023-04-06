清華大學起源庚子賠款 退款興學歷史文件曝光

國立清華大學今年創校112年暨在台建校67年，4月將展開校慶活動。清大今天指出，清華大學建校起源庚子賠款退款興學，清華企業家協會近日購得清光緒31年間的的電文複印件，校方也選出其中最重要的3件放大裱框，陳列於清華大學校長會客室。

清大指出，1900年義和團發起庚子事變引發八國聯軍。次年清廷與八國簽訂辛丑條約賠償戰事花費，連本帶利達10億兩為「庚子賠款」。其中美國向清廷求償2千4百萬美元，但後來駐美公使梁誠耳聞美國國務卿海約翰提到「美國所收庚子賠款原屬過多」，便開始陳請美方歸還未考慮減息所溢收的1000多萬美元款項。

清光緒31年（西元1905年）4月10日駐美公使梁誠上奏朝廷的一封電文，提及「似宜聲告美國政府，請將此項賠款歸回，以為廣設學堂、遣派遊學之用。在美廷既喜得歸款之義聲，又樂觀育才之盛舉。」並建議「以已出之資財，造無窮之才俊」。

根據外交部的紀錄，1911年清廷運用美國退款成立「遊美學務處」，4月29日清華學堂正式開學，這天也成為清華的校慶日。民國成立後，學堂改名為「清華學校」，1928年正式定名為「國立清華大學」。

清大指出，在清華首任校長羅家倫努力之下，清華大學基金交由中華教育文化基金會代管。兩岸分治後，這筆基金由當時的校長梅貽琦帶到台灣，並在新竹建校，國立清華大學迄今每年仍獲撥基金孳息，用於校務發展。

攸關清大設校起源庚子賠款退款興學相關的電文複印件，為外交部所有，現寄存於中央研究院近代史研究所。清大指出，清華企業家協會副秘書長林彥穎是清華原科系及電機系校友，為讓學弟妹了解清大歷史，積極奔走購得其中10件與庚子賠款退款興學相關的電文複印件共43張。

林彥穎說，參觀國外名校如哈佛、牛津、史丹佛、麻省理工學院等，可以看到他們都很重視自己的歷史與傳承，珍藏並展示百年前的教具及最早的科學儀器，清華也不能忘其所始。