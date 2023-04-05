神！返鄉祖厝挖出60年前學生月票 網見校名跪了：全村都放炮
清明節連假不少民眾返鄉掃墓，一名網友分享自己在整理祖厝時，找到逾60年前遺留下來的文件，除了能一窺過去物價、薪資水平，主人公學籍意外曝光也掀起熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出四張照片，分別為薪資單、愛國獎券、學生月票及在學證明。特別的是，這些文件皆有著逾60年的歷史，眼尖網友也發現，不僅在學證明文件上寫著大大的「國立臺灣大學」，就連學生月票也蓋著台灣大學的圖章，引來熱烈討論。
貼文一出，網友們紛紛留言直呼「好猛」，「48年念台大…神啊」、「神之台灣大學」、「那個時候考上台大，是全村會放炮，出來慶祝的狀元」、「當年能念台大的人很強…」。
網友也稱讚文件的主人公相當多才多藝，不僅讀了化學碩士，還考了律師證照，甚至還當過數學老師。不過，有人則是搞笑點出，薪資單上的薪水似乎有誤，「800+800為什麼是1800」、「因為薪水是體育老師算的」、「數學老師：想騙我？」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言