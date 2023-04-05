東海工程學科躍中部第一 再造中部頂尖華語文教學中心

英國泰晤士THE世界大學排名公布2023最新工程學科排名，東海大學居台灣第六，中部第一。東海大學表示，不僅理工，看好疫情後各國來台學習中文的趨勢，致力推動線上、線下教學，打造中部最頂尖的華語文教學中心。

東海擁有一流文、法、商等人文社會學科的大學，近年深耕工程、物理領域也開花結果，根據2023泰晤士THE世界大學排名工程學科指標排名中，工程排名在國內僅次台、清、交、成、台科五所國立大學。

東海工學院黃欽印院長表示，理工學院有6位教授名列「終身科學影響力排行榜（1960-2021）」，4位更同時榮登「2021年度科學影響力排行榜」，說明東海是一所卓越的綜合大學。

國際長廖敏旬指出，東海在人文社會領域一直相當出色，更擁有中部最悠久，在國際上最具有傳統與口碑的華語教學中心，教師曾獲教育部優良教師華育獎、Fulbright華語師資進修獎金等表現。校長張國恩曾任台師大校長，相當重視華語文教育，校方甫建置完成的「混成教室」，將提供線上、線下最即時互動教學環境。

華語文教學中心主任呂依蓉強調，過去幾年因為疫情導致來台學中文的人數大幅減少，但目前已出現回升，除了原本主要來自美、日、韓的學生招生復甦，越南、泰國等學生更呈現顯著性的成長，她指出台灣的學費CP值相當高，相信來台學習華語文人數將逐步回到疫情前水準。