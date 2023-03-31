因應氣候變遷 成大積極開發碳中和技術與人才培育

為因應氣候變遷的挑戰，台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，邀請知名氣象專家及台灣氣候聯盟祕書長彭啟明來分享從 「台南百年大旱來看氣候變遷」專題，彭啟明也鼓勵年輕人把氣候變遷視為產業，積極站出來做出行動，為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。同時與台灣德國萊因舉辦碳中和技術合作備忘錄簽署儀式，未來雙方將攜手聚焦在碳中和技術人才紮根及國際認證合作，將台灣碳中和技術推廣至國際舞台。

成大副校長郭耀煌表示，全球極端氣候頻傳，淨零排放已是國際共識。成大建置國內首座負碳示範工廠，這座工廠是台灣邁向2050碳中和的重要里程碑，希望藉由科學研發及創新科技提升台灣產業2050淨零轉型國際競爭力。台灣德國萊因董事總經理王秀雲指出，淨零碳排及能源轉型已成為人類的緊急任務，德國萊因將與成大在「碳捕捉再利用」、「氫能」與「循環經濟」三大領域共同合作開發碳中和相關技術，以符合國際趨勢與業界所需。 成功大學副校長郭耀煌。記者劉學聖／攝影 台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，德國萊因總經理高鴻鈞（左起），董事總經理王秀雲，成功大學副校長郭耀煌，成大化工系主任鄧熙聖等貴賓共同簽署合作備忘錄。記者劉學聖／攝影 台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，德國萊因總經理高鴻鈞（左起），董事總經理王秀雲，成功大學副校長郭耀煌，成大化工系主任鄧熙聖等貴賓共同簽署合作備忘錄。記者劉學聖／攝影