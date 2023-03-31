快訊

傳因漏印「這3字」 人民日報3月30日報紙緊急全數停投、銷毀

清明連假前夕國道11車連環撞起火 駕駛跳車驚惶逃命

因應氣候變遷 成大積極開發碳中和技術與人才培育

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，邀請知名氣象專家彭啟明分享從 「台南百年大旱來看氣候變遷」專題。記者劉學聖／攝影
台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，邀請知名氣象專家彭啟明分享從 「台南百年大旱來看氣候變遷」專題。記者劉學聖／攝影

為因應氣候變遷的挑戰，台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，邀請知名氣象專家及台灣氣候聯盟祕書長彭啟明來分享從 「台南百年大旱來看氣候變遷」專題，彭啟明也鼓勵年輕人把氣候變遷視為產業，積極站出來做出行動，為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。同時與台灣德國萊因舉辦碳中和技術合作備忘錄簽署儀式，未來雙方將攜手聚焦在碳中和技術人才紮根及國際認證合作，將台灣碳中和技術推廣至國際舞台。

成大副校長郭耀煌表示，全球極端氣候頻傳，淨零排放已是國際共識。成大建置國內首座負碳示範工廠，這座工廠是台灣邁向2050碳中和的重要里程碑，希望藉由科學研發及創新科技提升台灣產業2050淨零轉型國際競爭力。台灣德國萊因董事總經理王秀雲指出，淨零碳排及能源轉型已成為人類的緊急任務，德國萊因將與成大在「碳捕捉再利用」、「氫能」與「循環經濟」三大領域共同合作開發碳中和相關技術，以符合國際趨勢與業界所需。

成功大學副校長郭耀煌。記者劉學聖／攝影
成功大學副校長郭耀煌。記者劉學聖／攝影
台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，德國萊因總經理高鴻鈞（左起），董事總經理王秀雲，成功大學副校長郭耀煌，成大化工系主任鄧熙聖等貴賓共同簽署合作備忘錄。記者劉學聖／攝影
台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，德國萊因總經理高鴻鈞（左起），董事總經理王秀雲，成功大學副校長郭耀煌，成大化工系主任鄧熙聖等貴賓共同簽署合作備忘錄。記者劉學聖／攝影
台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，德國萊因總經理高鴻鈞（左起），董事總經理王秀雲，成功大學副校長郭耀煌，成大化工系主任鄧熙聖等貴賓共同簽署合作備忘錄。記者劉學聖／攝影
台南成功大學今天舉辦碳中和技術與人才培育基地論壇，德國萊因總經理高鴻鈞（左起），董事總經理王秀雲，成功大學副校長郭耀煌，成大化工系主任鄧熙聖等貴賓共同簽署合作備忘錄。記者劉學聖／攝影

氣候變遷 德國 成大

延伸閱讀

清明連假天氣 彭啟明：明天注意大雨 下周一起像夏天

鋒面雨帶持續降雨閃電 彭啟明：南部旱象未紓解

春雨持續下 不排除瞬間大雨雷擊 彭啟明：很有感的降溫

今年第一雷出現！彭啟明：有點晚還是流淚了 希望往南部擴散

相關新聞

大葉大學實驗這款蝦紅素 製造美粧商品問市

大葉大學創新育成中心與民間公司產學合作，開發有蝦紅素成分的美妝保養品，有趣的是蝦紅素來源不是蝦子，更不是福壽螺，竟是益生...

明道大學仍欠二個月薪資 教育部依法開罰10萬

明道大學去年因財務狀況顯著惡化，遭列為專案輔導學校。本月初再傳出校方積欠教職員工兩個月薪水，教育部已要求明道大學於3月9...

指導教授神隱系所要開協調會 台大訂師生拆夥善後機制

國立台灣大學近日修正通過「論文指導教授與研究生互動準則」，增列若指導教授「失聯兩個月」為可申請召開協調會議的條件，協調會...

南華大學好書義賣 今年特設置星雲大師專區成購書熱點

一本書5元起！連續10年的南華大學圖書館「良心商店-好書義賣」今年3月22日至25日登場，連4天的二手書義賣，校方今早統...

依志趣自組學分學程 政大首推實驗教育「X實驗學院」

國立政治大學推出「X實驗學院」，讓學生從本科系出發探索與其他系所跨域結合的可能性。政大表示，X實驗學院力推跨域力、自主學...

強強聯手！醫師斜槓工程師 林奇宏的「黑白盒子」交會

穿著白袍奔走醫院內的醫師，斜槓了在電腦螢幕前敲打程式的工程師，看似截然不同的兩種職業集於一身，正是陽明交通大學醫學系所設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦