開通名校特快車　清華大學擴大柏克萊加大學碩計畫

國立清華大學今宣布擴大與全美公立大學排名第一的柏克萊加州大學合作「清華-柏克萊學碩計畫」，清大物理、化學等11個院系的大學部學生4年就學期間，可申請其中1學年或1學期前往柏克萊加大就讀，並優先申請柏克萊加大研究所，等於從清大搭上直達柏克萊名校的特快車。

柏克萊工學院國際長許馬修（Matthew Sherburne）今特別到清大舉辦學碩計畫說明會，吸引了近百位嚮往赴柏克萊求學的清大學生參與。

許馬修表示，兩校合作已有近50年的堅實基礎，過去4年來合作發表的學術論文至少570篇。學碩計畫展開後雖碰到新冠肺炎疫情，但他也透過線上課程教到本計畫第一個清大學生，對他的傑出表現印象深刻，因此更歡迎清大學生的到來。

許馬修表示，以他所負責的材料系來說，一般碩博士生申請錄取率約12%，但今年清大學生錄取率高達25%，比率非常高，期待未來兩校在核工、半導體及其供應鏈相關領域上有更多教研合作的可能。

清華大學全球長嚴大任表示，清大是台灣唯一與柏克萊簽訂學碩計畫的大學。大學部學生可申請「3+1+X」，也就是前三年在清華就讀，大四那一年去柏克萊，之後則可優先申請柏克萊碩士班或逕讀博士；也可選「3.5+0.5+X」模式，也就是大四下學期在柏克萊就讀。

「清華-柏克萊學碩計畫」自2019年啟動，最初只有動機系、材料系和工科系3系學生可申請，2021年加入工學院學士班、原科院、生科院、電資院，今年則再增加數學系、物理系、化學系、理學院學士班，總共有11個院系，名額則加倍至45名。未來可望擴及化工系、工工系，將清華理、工學院全納入學碩計畫。

清大今並與柏克萊加大續簽校級合作備忘錄，將持續加強雙方研究與教學合作、師生互訪。清大工學院早在2009年就與柏克萊工學院簽署合作備忘錄，2014年提升至校級合作備忘錄，2018年續約；由於互動良好、合作成果豐碩，今年再次續約。

嚴大任表示，過去4年，清大透過學碩計畫前往柏克萊就讀的大學部學生已達45名；此外，在合作備忘錄的框架下，也選送24名碩士生及博士生到柏克萊交換。如今疫情漸緩，預期雙方交流的人數還將持續成長，提供學生更多拓展國際視野的機會。

清華工科系學生方家揚參與「清華-柏克萊學碩計畫」，大四下學期、也就是去年1月前往柏克萊就讀，之後順利申請上柏克萊核子工程研究所，預計本學期就能畢業，等於只花5年就拿到清華工科系學士及柏克萊核工所碩士學位。

方家揚說，非常感謝「清華-柏克萊學碩計畫」，讓他提早在大學階段就進入蜚聲國際、產生12位諾貝爾獎得主的勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL），確定未來想投入核融合技術的研究方向。

清大電機系學生洪子晴也在大四下參與「清華-柏克萊學碩計畫」，赴柏克萊就讀一學期。因為她對跨域結合音樂與AI人工智慧特別感興趣，這是清大的強項，因此決定返台回到清華繼續進修，目前就讀清華電機所碩一。

洪子晴當初學測申請上清華學院學士班，後來分流到電機系。她說，在升大四的暑假偶然看到「清華-柏克萊學碩計畫」，一個月內即備齊所有資料申請上榜，在柏克萊共修了5門共14學分的專業課程，全都可以折抵清大的畢業學分。