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竹科助攻 新竹所得差距擴大 清大成立合作社助在地永續

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
清大清華學院執行副院長、區域創新中心主任林福仁，宣布成立城鄉永續生活合作社「十里方圓」。記者郭政芬／攝影
清大清華學院執行副院長、區域創新中心主任林福仁，宣布成立城鄉永續生活合作社「十里方圓」。記者郭政芬／攝影

受到科學園區影響，新竹的經濟水平越來越高，城鄉與所得的差距逐步擴大，長期在新竹縣橫山深耕的清大團隊，宣布成立城鄉永續生活合作社「十里方圓」，以在地為主，聚集新竹周邊的生產者與消費者，搭起在地生產與都會消費需求的管道，滿足雙方的生活需求，共創永續生活，此概念獲得響應，已有超過百位民眾參與。

清大清華學院執行副院長、區域創新中心主任林福仁觀察到，竹科都會生活方便，所需的生活用品來自於遠方，全球化盛行下，輕易接觸跨國資本的商品，而忽略身邊的小型生產者，在地鄉村正面臨失衡，然而在地小型農業生產、工藝等微經濟活動，才是承載在地經濟活力以及延續在地文化傳統的香火。

財政部所發布最新綜所稅統計專冊，以中位數來看，全台最富有村里都落在新竹，號稱「竹科新貴」集散地的新竹市關新里，更是三連霸。

竹市關新里在2014年成立，當年所得中位數是220.6萬元，竹縣橫山內灣則是51.8萬元，差距3.3倍；2020年關新里已成長到249.2萬元，內灣驟降到31萬元，雙方差距拉開到7倍。在新冠肺炎疫情肆虐下，各行業榮枯表現不同，新竹出現竹科圈內、圈外兩樣情，園區內的人更富有 ，圈外的人則更貧乏。

林福仁則從數據分析結果，認為最大隱憂來自於高所得的消費，不見得會幫助在地永續發展。城市發展增加了居民的收入水平，卻無法讓周邊鄉鎮獲利，甚至弱化鄉村的經濟，值得正視。

對此，林福仁指出，新竹城鄉發展不均衡，在地小農很友善土地、青創在鄉村的努力很少被看見，這次成立合作者，大家都是共同行動者，初期有133位民眾加入，期盼透過合作社組成，彼此連結找到所需的服務，科技讓資訊流動，歡迎有興趣的民眾可加入，實現永續的生活。

合作社取名為「十里方圓」，林福仁說，盼望未來的生活需要、供給能被看得見，例如新竹的水蜜桃盛產，合作社可協助水蜜桃農民上架，民眾透過科技app訂購，並送到取貨點，「讓新竹的民眾可拿到最新鮮的農產，透過消費能幫助周遭農業發展更永續。」

此外，十里方圓推展循環經濟，在知識流動部分，預計推出漂書行動，讓合作社的成員能在平台分享書籍，目前團隊正尋找漂書點，讓成員可於漂書站點取書。林福仁說，漂書行動是免費閱讀，但會有站點、科技平台維運成本，粗估每次是幾十元的費用，促進城鄉知識面的流動，甚至連二手的嬰兒車等物品都可流動。

清大清華學院執行副院長、區域創新中心主任林福仁分享永續的生活，如何以在地為主，聚集新竹周邊的生產者與消費者，搭起在地生產與都會消費需求的管道。記者郭政芬／攝影
清大清華學院執行副院長、區域創新中心主任林福仁分享永續的生活，如何以在地為主，聚集新竹周邊的生產者與消費者，搭起在地生產與都會消費需求的管道。記者郭政芬／攝影
清大團隊成立城鄉永續生活合作社「十里方圓」，並選舉出了第一屆有限責任臺灣城鄉永續生活消費合作社理事、理事主席、監事以及監事主席。圖／林福仁提供
清大團隊成立城鄉永續生活合作社「十里方圓」，並選舉出了第一屆有限責任臺灣城鄉永續生活消費合作社理事、理事主席、監事以及監事主席。圖／林福仁提供

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