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北科大開設ChatGPT實作工作坊 將推生成式AI微學程

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大管理學院攜手台灣微軟，合作舉辦ChatGPT實作系列工作坊，廣受學生歡迎。圖／北科大提供
北科大管理學院攜手台灣微軟，合作舉辦ChatGPT實作系列工作坊，廣受學生歡迎。圖／北科大提供

ChatGPT浪潮來襲，國立台北科技大學管理學院攜手台灣微軟舉辦「ChatGPT實作系列工作坊」，自3月14日起為期一個月，邀請台灣微軟、荔枝智慧公司等，帶領旗下工程師團隊規畫4場ChatGPT實作工作坊，培育學生立足AI時代的基本技能。北科大也表示，鼓勵學生以正向且負責的態度善用AI，今年更將推出結合生成式AI實作的「人工智慧賦能跨域應用微學程」。

北科大管理學院院長范書愷指出，工作坊內容包含聊天機器人的簡介與實作、聊天機器人於數位行銷之應用與實作、生成式AI技術與微軟 Azure Open AI服務、Azure Open AI應用與API實作介紹等。

范書愷說，希望幫助教授學習如何利用生成式AI工具導入教學與研究，並協助學生如何將此工具導入專題製作課程。完成四場工作坊課程的學生，將獲得北科大管理學院頒發的ChatGPT研習證書，活動推出不到一天即報名額滿。

范書愷表示，因應生成式AI時代來臨，大學的研究與教學將發生重大變革，善用此工具將能達到事半功倍的效果；而學生將此工具應用在學習及專題實作上，可增進專題實作的品質與內涵、縮短專題製作時間，有效提升實作能力。北科大管理學院也將導入微軟提供的Azure Open AI雲端服務給本院師生。

北科大教務長黃育賢表示，善用並與AI共存為未來趨勢，北科大不只在「深度學習」、「深度學習應用開發實務」、「深度學習TensorFlow實務」等既有課程強化學生對ChatGPT應用知能，今年更將推出結合生成式AI實作的「人工智慧賦能跨域應用微學程」，由管理學院開設，培育學生結合AI新興應用的第二專長。

黃育賢也指出，北科大鼓勵學生以正向且負責的態度善用AI科技輔助學習，課程方面，為妥善評量學生學習表現，期中及期末考試至少應有一次上台報告或筆試等非書面報告方式；在入學招生上，明年起將全面採取多資料參採，包括面試、實作、筆試等，著重學生自主準備的綜合表現。

北科大資訊與財金管理系主任吳牧恩表示，科技大學非常重視培養學生的專題實作能力，在大三時皆安排為期一年必修的專題實作課程，如學校能幫助學生在專題實作期間提早接觸生成式AI，培養人機協作能力，有助提升投入職場的工作效能。

AI 北科大 ChatGPT

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